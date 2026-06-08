Naktī uz otrdienu daudzviet Vidzemē gaidāms stiprs lietus, prognozē sinoptiķi.
Nakts sākumā stiprs lietus turpināsies vēl arī vietām Latgalē. Dažviet valstī sabiezēs migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+14 grādiem.
Dienā mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, vietām īslaicīgi līs. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumu puses, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+23 grādiem, bet vietām piekrastē un Ziemeļvidzemē temperatūra nepārsniegs +15..+18 grādus.
Rīgā otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +23 grādiem, pie jūras — līdz +18 grādiem.
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