Tas, ka odu šogad līdz šim ir bijis mazāk, ir patiešām pamatota sajūta, tā sarunā ar Latvijas sabiedriskā medija "LSM.lv" žurnālisti apstiprinājis entomologs Voldemārs Spuņģis.
Viņš to skaidro ar šī pavasara klimatiskajiem apstākļiem. Šajā pavasarī laiks bijis silts; tas nozīmē, ka ūdeņi un it īpaši peļķītes ir iztvaikojušas, līdz ar to odiem nebija kur labi attīstīties. Bet vasarā odi tāpat būs, jo šur tur jau ir nolijis un saskaņā ar sinoptiķu prognozēm – nolīs vēl. Tas nozīmē, ka būs arī peļķes, kur odiem attīstīties. Odu kāpuru attīstībai nepieciešamas aptuveni divas nedēļas. "Ceru, ka uz Jāņiem odi būs," sacījis entomologs un paskaidroja, ka šiem kukaiņiem ir būtiska nozīme dabā – tie nav tikai asinssūcēji vien, bet arī barība ļoti daudziem putniem, zirnekļiem, bet to kāpuri – ēdiens ūdenī mītošiem dzīvniekiem.
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