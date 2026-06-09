Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" speciālizlaidumā iepazīt Vidzemes skaistākās pērles devusies spilgta kompānija – TV personība Monta Klintsone, aktieris Kristians Kareļins, kā arī brazīļu kultūras nesēja Latvijā Vanesa Rufino un šovmenis Felipe Gabriels. Viņu kopīgās vakariņas kādā Cēsu restorānā izvērtās par visai neparastu pieredzi, jo Felipe, ieraugot cenas ēdienkartē, bez lieka mulsuma metās tirgoties ar apkalpojošo personālu.
Tiklīdz slavenības ērti iekārtojās un atvēra ēdienkartes, Felipe uzreiz vēlējās noskaidrot finansiālos rāmjus, tieši pavaicājot: "Es varu paņemt, ko es gribu, vai es varu paņemt, ko es varu?" Šis jautājums skaidri apliecināja viņa vērienīgo apetīti. Kamēr Kristians centās ieviest racionalitāti, brīdinot, ka pārlieka izšķērdība tagad var atstāt viņus ar tukšiem makiem tālākajās dienās, Monta jutās mierīgāka, jo viņas plānotās izklaides jau bija iepriekš apmaksātas. Tomēr Kristians nepiekāpās: "Nu, bet var mainīties apstākļi! Plus mēs vēl varam pakāst rīt un parīt spēlēs."
Drīz vien tapa skaidrs Felipes milzīgās intereses iemesls – viņa skatiens bija apstājies pie dārga Brazīlijas liellopa filejas steika ar gailenēm un dārzeņiem, kura cena sasniedza 33,50 eiro. Montas ironiskais ieteikums pašam doties virtuvē pie plīts, lai izlūgtos atlaidi, negaidīti guva dzirdīgas ausis. Vanesa un Felipe šo joku uztvēra kā reālu rīcības plānu. Grupas vadītāja pastāstīja, ka viņu dzimtenē Brazīlijā restorānos ir pieņemts kaulēties, ja klients ir ietekmīgs sociālajos tīklos, un mudināja Felipi ieviest šo praksi arī Latvijā.
Tā kā Felipes "Instagram" auditorija sasniedz iespaidīgus 270 tūkstošus sekotāju, viņš izlēma riskēt, turklāt ceļabiedri viņu atbalstīja, jo iepriekš bija izdevies nedaudz iekrāt. Piesaucis viesmīli, Felipe izklāstīja savu ideju: "Mums ir tāda situācija. Varbūt mēs varam sarunāt kaut kādu atlaidīti šeit, ja mēs kaut kādā storijā noreklamēsim šo vietu un tā tālāk."
Apmulsusī oficiante devās apspriesties ar vadību. Kamēr Felipe ar smaidu gaidīja atbildi, Kristians intervijā neslēpa savu sakāpināto diskomfortu: "Man ir nedaudz sveškauns, bet es novērtēju, jo vienkārši latvieši, mēs tā nespējam. Nu, vismaz es nē – cits raksturs un cita mentalitāte!"
Pats Felipe tikmēr nesaskatīja neērtības šādā rīcībā, un pārējie piekrita, ka mēģināts nav zaudēts. Drīz vien pie galdiņa pienāca cits darbinieks, lai noskaidrotu ceļotāju budžeta iespējas. Felipe turpināja pārliecināt: "Mums ir četras dienas ceļojumam un tad mēs gribam paēst šodien, bet varbūt nav pietiekami uz rītdienu! Jūs varētu dot mums kādu atlaidīti!"
Saņēmuši cerīgu solījumu "Izdomāsim kaut ko!", slavenības pasūtīja visu kāroto – Monta baudīja īpaši gatavotu pīli, bet Felipe – savu kāroto steiku. Tomēr, kad maltīte bija galā un galdā tika celts rēķins, kompānija uz mirkli sastinga. Pirmais situāciju novērtēja Felipe, nosakot: "Nav tik traki!"
Viesmīlis gan pajokoja, ka šāda summa parasti pienākas par visa restorāna telpu īri. Galīgais maksājums, kurā jau bija ierēķināta piešķirtā atlaide, sastādīja 203 eiro, un šo summu šova dalībnieku budžets tomēr spēja izturēt.
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