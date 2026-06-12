Ieguldītais darbs 3x3 basketbola attīstībā un "Ghetto basket" kustība ir pamats Latvijas konkurētspējai pasaulē, "Latvijas Avīzei" pauda mūsu krastos labi zināmais poļu basketbola speciālists Mihals Hlebovickis.
Hlebovicka sieva ir kādreizējā Latvijas izlases basketboliste Ilze Ose-Hlebovicka, abu dēli Oskars (25) un Luka (16) vilkuši Latvijas izlases kreklus. Oskars pārstāvējis visu vecumu komandas un 2018. gadā ar U-18 izlasi Rīgā izcīnīja Eiropas sudrabu, šosezon spēlēja Polijas pēc spēka otrajā līgā. Luka pērn spēlēja Eiropas U-16 čempionātā, ikdienā meistarību slīpējot Ogres basketbola skolā. Ilze šobrīd gatavo Latvijas U-17 meiteņu izlasi startam Pasaules kausā. Tikmēr Mihals ir Polijas 3x3 basketbola izlases treneru korpusā, un ar viņu aprunājos Pasaules kausa laikā Varšavā. Mājiniekiem turnīrs bija neveiksmīgs, vīriešiem paliekot bez uzvarām, sievietēm – viens panākums četrās spēlēs.
"Mums 3x3 basketbolā nav tādas sistēmas kā Latvijai, Serbijai, kur visi ir profesionāli 3x3 spēlētāji, pietrūkst tādas kustības kā "Ghetto basket"," akcentēja Mihals Hlebovickis. "Mums divi spēlētāji ir no lielā basketbola, Mihalam Sokolovskim sezona klubā beidzās pirms divām nedēļām, bet Marselam Poņitkam – piecas dienas pirms čempionāta. Mihalam ir liela loma lielajā izlasē un ikdienā klubā Turcijā. Viņš spēlēja Parīzes olimpiskajās spēlēs 3x3, bet pēc tam divus gadus nebija. Šis tomēr ir citāds basketbols, katru gadu līmenis aug, un klasiskā basketbola spēlētājiem kļūs arvien grūtāk konkurēt. Pietrūka laika, šādā sastāvā vispār nebijām spēlējuši. Treneris izvēlējās šādu stratēģiju, riskēja. Individuāli mūsu spēlētāji ir ļoti labi, Latvijai zaudējām tikai papildlaikā. Mums katru gadu ir problēmas dabūt spēlētājus uz 3x3, jo viņiem ir līgumi, treneri un klubu vadība negrib, ka viņi spēlē."
Runājot par Latvijas kvartetu Pasaules kausā, Mihals Hlebovickis uzsvēra mūsējo agresīvo spēli aizsardzībā un ātrumu uzbrukumā, visi trīs spēlētāji nemitīgi atrodas kustībā. Pēc uzvaras ceturtdaļfinālā pār Lietuvu viņš prognozēja, ka latviešiem ir labas cerības izcīnīt titulu, un šie vārdi īstenojās.
Gada auksto laiku Hlebovicku ģimene kopā pavada Latvijā, bet no marta līdz oktobrim Mihals lielākoties ir dzimtenē un ar 3x3 komandām dodas uz turnīriem dažādās pasaules valstīs. Vasarā viņš ar U-23 vienību plāno piedalīties arī divos starptautiskos turnīros Latvijā.
Mihals Hlebovickis pietiekami labi runā latviski, lai gan ikdienā ģimenē viņi komunicējot poliski. Ilze savulaik deviņus gadus nospēlēja Polijā un apguva poļu valodu. Mihals karjeras laikā pārstāvējis vairākas Latvijas komandas, trīs piegājienos viņš bija "Baronā", ar ko 2008. gadā kļuva par Latvijas čempionu un FIBA Eiropas kausa ieguvēju. To kādreizējais basketbolists atzīst par savu labāko sezonu. Šobrīd viņš vēl arī labprāt uzspēlē Ogres novada čempionātā.
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