"Zemnieku saeima": Dronu incidenti lauksaimniekiem var radīt miljoniem eiro zaudējumus

Dronu uzlidojumi var radīt lauksaimniekiem un valsts ekonomikai miljoniem eiro zaudējumus, informēja biedrībā "Zemnieku saeima".
Biedrībā norāda, ka dronu uzlidojumi un ar tiem saistītie incidenti rada reālus draudus Latvijas lauksaimniekiem, jo lauksaimniecības objekti un infrastruktūra nereti vizuāli atgādina stratēģiskus vai kritiskās infrastruktūras objektus, pret kuriem šādi uzlidojumi parasti tiek vērsti.
"Graudu torņi, kaltes, noliktavas, degvielas glabātavas un citi saimniecības objekti no putna lidojuma var līdzināties naftas bāzēm, degvielas uzglabāšanas infrastruktūrai vai citiem stratēģiskas nozīmes objektiem, kas palielina risku, ka lauksaimniecības īpašumi var tikt apdraudēti tieša trāpījuma, dronu pārtveršanas, neitralizēšanas vai nekontrolētas nogāšanās gadījumā," min "Zemnieku saeimas" valdes loceklis Mārtiņš Trons.
Viņš uzsver, ka šādi incidenti var skart dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, lauksaimniecības tehniku, kultūraugus, lopkopības objektus, graudu kompleksus un citu īpašumu. Zaudējumu gadījumā ietekme nebūtu tikai uz konkrētu saimniecību — tā tieši skartu pārtikas ražošanu, reģionu drošību un valsts ekonomiku kopumā.
"Zemnieku saeimā" uzsver, ka lauksaimniekiem patlaban ir nepieciešama skaidra valsts nostāja un garantijas šādu zaudējumu gadījumā.
Trons pauž, ka gadījumā,
ja drons ielido graudu kompleksā, potenciālie zaudējumi var svārstīties no aptuveni pusmiljona līdz pat vairākiem miljoniem eiro.
Graudu torņos, kaltēs un noliktavās atrodas raža, tehnoloģiskās iekārtas, ēkas un infrastruktūra, kuras atjaunošana prasa būtiskus finanšu resursus un laiku.
Biedrībā atzīmē, ka valstij šim scenārijam jāgatavojas jau savlaicīgi. Īpaši būtisks risks var veidoties ražas novākšanas laikā, kad drona nogāšanās labības laukā var izraisīt aizdegšanos, pāraugot plašā ugunsgrēkā ar būtiskiem zaudējumiem saimniecībai un apkārtējai teritorijai.
"Rudens periodā, kad notiek aktīva ražas novākšana, šādu incidentu risks kļūst īpaši nopietns. Drona nogāšanās labības laukā vai graudu kompleksā var nozīmēt ne tikai īpašuma bojājumus, tā var izraisīt ugunsgrēku un apturēt saimniecības darbu. Tāpēc šis jautājums jāvērtē ne tikai militārās drošības, bet arī civilās aizsardzības un pārtikas drošības kontekstā," norāda Trons.
Trons uzsver, ka valstij jau šobrīd ir jāpasaka, kāds būs kompensāciju mehānisms, kurš uzņemsies atbildību par zaudējumiem un kā tiks nodrošināta ātra palīdzība cietušajiem.