Juris Ulmanis - ASV dzimis latviešu uzņēmējs. “Latvijas Avīzes” lasītājiem viņš zināms kā viedokļrakstu autors, kurš vienmēr stingri aizstāv Ukrainu, aicina stāties zemessardzē, bet no Latvijas aizbraukušos – atgriezties tēvzemē. Viņš ir alpīnists un vairāku grāmatu autors, kurās aprakstījis savas ekspedīcijas Grenlandē un Dienvidpolā, izaicinājumus kalnos un arī Ukrainas frontē piedzīvoto.
Nesenais traģiskais notikums Aļaskā (ASV) kur bojā gāja trīs Latvijas alpīnisti, bija viens no iemesliem aicināt Juri uz plašāku sarunu. Kāpēc cilvēki riskē ar dzīvību, lai kāptu kalnos?
VIDEO: Tuvplānā – Juris Ulmanis.
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