Grupa "JUULY" turpina savu muzikālo stāstu un izdod otro singlu "Visa pasaule" — emocionālu un atmosfērisku skaņdarbu par cilvēku, kurā redzi veselu pasauli, kamēr viņš pats to nespēj saskatīt. Dziesma vēsta par ticību, kas reizēm ir stiprāka par mīlestību, un attiecībām, kas nebeidzas jūtu trūkuma dēļ, bet gan tāpēc, ka pārmaiņas nevar izvēlēties otra vietā.
"Visa pasaule" ir skaļi nepateikts dialogs starp sevi un otru cilvēku — par vēlmi palīdzēt, glābt un parādīt ceļu, vienlaikus apzinoties, ka otru nav iespējams izmainīt, lai cik ļoti censtos un būtu gatavs "nolikt visu pasauli pie viņa kājām," par jauno singlu stāsta grupas "JUULY" solists Kristers Ķeveris. Dziesma apvieno melanholisku "indie" noskaņu ar alternatīvā roka enerģiju, turpinot iezīmēt grupas muzikālo rokrakstu.
Apvienības JUULY muzikālais stāsts sākās 2026. gada sākumā, bet pirmo spilgto nodaļu tajā ierakstīja debijas singls "Nevaru", kas tika izdots februārī. Jau šī gada jūlijā grupa sola nākamo soli — gaidāmu dubultsinglu, kas vēl plašāk atklās JUULY muzikālo pasauli un radošo virzienu. Grupa "JUULY" ir trīs pieredzējušu mūziķu apvienība, kuras skanējumā apvienojas indie, popa un rokmūzikas elementi. Grupu veido Kristers Ķeveris, Aivars Lietaunieks un Undis Sprūdžs.
Dziesmas "Visa pasaule" mūzikas autori ir Undis Sprūdžs, Aivars Lietaunieks, Kristers Ķeveris un Matīss Kokins, savukārt dziesmas vārdus sarakstījuši Kristers Ķeveris un Kristers Rudzītis. Dziesmas producēšanu uzņēmās paši grupas dalībnieki, bet miksu un master veidojis Kārlis Šteinmanis. Īpašu paldies grupa vēlas teikt Klāvam Timermanim un Mārtiņam Ozoliņam — Ozolam, pie kuriem dziesma aizsāka savu ceļu, attīstījās un ieguva pirmās aprises.
Līdz ar singlu izdots arī videoklips, kura režiju veidojuši Oskars Lūsis un Roberts Āboltiņš. Oskars Lūsis bija arī šī videoklipa operators un montāžas autors, savukārt Roberts Āboltiņš veidojis foto un video saturu. Grupas pateicas arī bāram Five One par atsaucību un iespēju filmēšanai izmantot telpas. Videoklipā piedalās Agnese Janoviča, Roberts Āboltiņš, Matīss Kokins un Kristers Rudzītis.
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