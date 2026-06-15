Ganas pussargs Tomass Pārtijs ir spiests izlaist savas valsts pirmo Pasaules kausa spēli 17. jūnijā Toronto pret Panamu, jo Kanāda viņam atteica ieceļošanu. Iemesls ir visai krimināls – pret 32 gadu veco Pārtiju izvirzītas septiņas apsūdzībās par izvarošanu un viena par seksuālu uzbrukumu.
Pret viņu liecina četras sievietes, runa ir par notikumiem laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam. Pārtijs vainu neatzīst, tiesas priekšā viņam jāstājas nākamgad jūnijā.
FIFA savā paziņojumā apstiprināja, ka bijušais “Arsenal spēlētājs”, kurš tagad pārstāv Spānijas klubu “Villarreal”, nevarēs doties ceļā no Ganas treniņbāzes Bostonā, kur viņš pašlaik atrodas, jo Kanādas valdība noraidījusi vīzas pieprasījumu. FIFA neiesaistās rīkotājvalstu imigrācijas procesos, tostarp vīzu izsniegšanas izvērtēšanā.
Kanādas valdības tīmekļa vietnē pieejamie noteikumi par valsts apmeklēšanu vēsta: “Ja esat pastrādājis noziegumu vai ticis par to notiesāts, jums var tikt liegta ieceļošana Kanādā.” Pārtijs gan pagaidām nav notiesāts. Tikmēr ASV Muitas un robežapsardzības dienests norāda, ka ir informēts par Pārtija lietu, tomēr šobrīd viņš nav notiesāts, un viņam tika atļauts ieceļot Savienotajās Valstīs.
Ganas izlasei paredzēts aizvadīt otro pret Angliju stadionā Bostonā 23. jūnijā un 27. jūnijā Filadelfijā pret Horvātiju – abos šajos mačos Pārtijs joprojām varētu piedalīties. Ganas sporta ministrs Kofi Adamss paziņojis, ka Kanādas lēmums ir “absolūti nepareizs”, jo spēlētājam ir izvirzītas apsūdzības, taču viņš nav atzīts par vainīgu. Ārlietu ministrija iesniegusi oficiālu protesta notu Otavai, norādot, ka Kanādas lēmums pārkāpj nevainības prezumpciju un balstās uz nepierādītām apsūdzībām
Šis nav pirmais incidents, kurā iesaistītas Pasaules kausa rīkotājvalstu – ASV, Meksikas un Kanādas – iestādes. Irākas izlases uzbrucējs Aimens Huseins pirms ielaišanas ASV vairākas stundas pratināts Čikāgas lidostā. Irānas izlase bija spiesta pārcelt savu bāzes vietu uz Meksiku, tās līdzjutējiem anulētas biļetes, delegācijas locekļiem atteiktas ASV vīzas.
Pērn par labāko Āfrikas futbola tiesnesi atzītais somālietis Omars Artans netika ielaists ASV, jo viņam, pēc Baltā nama avota teiktā, ir “saistība ar personām, kuras tiek turētas aizdomās par piederību teroristiskām organizācijām”.
Artans, kuram bija diplomātiskā pase un vienreizējā ASV vīza, laikrakstam “New York Times” pastāstījis, ka robežsardzes amatpersonas viņu izjautājušas par saistību ar Somālijas islāmistu grupējumu “Al Shabab”, un viņš skaidrojis, ka par to neko nezina.
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