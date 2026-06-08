Mūžībā devies latviešu brīvprātīgais karavīrs Uldis Volmārs, vēsta LTV "Panorāma".
Uldis Volmārs bija viens no pirmajiem Latvijas brīvprātīgajiem, kurš pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma devās aizstāvēt Ukrainu. Kara laikā viņš guva smagu ievainojumu un zaudēja abas kājas, tomēr pēc ilgstošas rehabilitācijas atgriezās Ukrainā, pildot solījumu saviem cīņu biedriem.
Volmārs piedalījās Irpiņas atbrīvošanā un līdz pēdējam palika uzticīgs pārliecībai, ka Ukrainai jāpalīdz uzvarēt agresoru. Viņa dzīvesstāsts kļuva par drosmes, izturības un pašaizliedzības simbolu.
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