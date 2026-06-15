Baltkrievijas rūpnīcās tiek ražoti ieroči Krievijai saskaņā ar simtiem miljonu eiro vērtiem līgumiem, tādējādi atbalstot Maskavas agresijas karu pret Ukrainu, noskaidrots opozīcijas organizācijas "Belpol" veiktajā izmeklēšanā.
"Belpol", kas apvieno bijušos Baltkrievijas drošības struktūru darbiniekus un darbojas emigrācijā, izmeklēšanā izmantojusi nopludinātus dokumentos, kas liecina par Krievijas pasūtījumiem Baltkrievijas bruņojuma rūpnīcām.
Baltkrievija pārdod Krievijai transportlīdzekļus, optisko aprīkojumu, šāviņus un čaulas, teikts "Belpol" ziņojumā.
Dokumenti liecina, ka Baltkrievijas Rūpniecības ministrija pieprasījusi jaunus pasūtījumus. "Belpol" rīcībā nonācis arī lūgums piešķirt aizdevumu, kuru parakstījis rūpniecības viceministrs Aļaksejs Kazlovs.
Nauda tiktu izmantota, lai ražotu 122 milimetru lādiņus Oršas rūpnīcā "Legmaš". Iepriekš grūtībās nonākusī "Legmaš" tagad ir strauji attīstījusies, pateicoties munīcijas komponentu piegādēm no Krievijas, norādīts ziņojumā.
Dokumenti liecina arī par to, ka Baltkrievijas optikas uzņēmums "BelOmo" 2024. gadā izpildīja pasūtījumu par militārās optikas aprīkojumu vairāk nekā 80 miljonu ASV dolāru (70 miljoni eiro) vērtībā.
Izmeklēšanā konstatēts, ka vairākiem citiem uzņēmumiem ir darījumi ar Krieviju vairāku miljonu eiro apmērā, piemēram, tehnoloģiju uzņēmums "Integral" ir noslēdzis darījumu par militāro produkciju 132,4 miljonu ASV dolāru vērtībā.
"Belpol" ziņojums arī liecina, ka 2024. gadā Krievijai tika piegādāta Rūpniecības ministrijas uzņēmumu produkcija 257,9 miljonu dolāru vērtībā.
Pamatojoties uz izmeklēšanā iegūto informāciju, "Belpol" secina, ka Baltkrievijas valdības amatpersonas ir "aktīvi iesaistītas ieroču piegāžu organizēšanā" Krievijai un ka Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko "un viņa tuvākie līdzgaitnieki ir uzticami un aktīvi Krievijas partneri tās uzsāktajā agresijas karā".
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