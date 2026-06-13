Realitātes seriāla "Ģimene burkā" faniem Valteru ģimene ļāvusi ieskatīties savas privātās dzīves mazāk zināmajās detaļās. Kā izrādās, Gabriela un Annas īstās identitātes atšķiras no tā, ko esam pieraduši redzēt TV ekrānos, jo viņu dokumentos ierakstīti pavisam citi vārdi. Mamma Vita pastāstīja, kā meitas oficiālais vārds pasē patiesībā transformējies ikdienas lietošanā.
Kamēr ritēja treilera uzpucēšana gaidāmajiem vasaras braucieniem, Vita neslēpa savas ilgas pēc pastāvīga siltuma un dzīves uz riteņiem kaut kur Eiropas dienvidos. Daloties pārdomās ar dēlu Gabrielu, viņa prātoja par iespēju padzīvot Spānijā: "Vispār es varētu ar viņu uz Spāniju aizbraukt uz kādu mēnesi un padzīvot! Jūs tiktu galā bez manis, vai ne? Anna tāpat dzīvo stallī visu laiku!"
Kamēr māsa Anna savu brīvo laiku pavada, trenējoties jāšanas sportā, Gabriels šobrīd ir koncentrējies uz autovadītāja apliecības kārtošanu. Viņš pat pajokoja, ka māte no Spānijas varētu atvest auto, jo turienes klimats nebojā transportlīdzekļus. Kad Vita painteresējās, vai dēlam tiešām izdosies nokārtot eksāmenus, puisis pārliecinoši atbildēja: "Stabili! Lai noticētu, varat man piesekot Instagramā vai TikTokā @semijs . Skolā visi draugi, izņemot ģimenei, mani saukā par Semiju. Par Annu jau arī...man liekas, ka daudzi jau zina Annu kā Annu, nevis kā Džesiku. Visi domā, ka Anna ir tikai Anna, bet viņai pirmais vārds pasē ir Džesika."
Šis moments sarunā izgaismoja faktu, ka meitas pirmais oficiālais vārds patiesībā ir Džesika, kurai vēlāk pievienots vārds Anna. Vita intervijā precizēja, kāpēc notikusi šāda maiņa: "Savu vārdu Anna viņa ieguva kādu trīs gadu vecumā, kad viņa pati sevi sāka saukt par Annu. Jā, arī mēs pieņēmām viņas vēlmi kļūt par Annu un nu viņa ir mūsu Anniņa Brokāne!"
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