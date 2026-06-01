Latvijas futbola valstsvienība Baltijas kausa izcīņu šogad noslēdza 4. vietā.
Baltijas kauss ir Eiropas futbolā senākais arvien dzīvais valstsvienību turnīrs un nākamajā izcīņas reizē 2028. gadā būs sasniedzis simtgadi. Latvijas izlase kausu ir izcīnījusi 24 reizes, tiesa, pēdējo panākumu gūstot 2018. gadā. Bez trim Baltijas valstīm šogad turnīrā piedalījās arī Fēru salu izlase, un tieši tai Latvija otrdien Rīgā ar 0:1 zaudēja cīņā par trešo vietu. Savulaik atsevišķas reizes Baltijas kausa izcīņā piedalījušās arī Somija un Islande. Šoreiz turnīra uzvarēja Igaunijas valstsvienība, kas finālā ar 1:0 Tallinā pārspēja Lietuvu.
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