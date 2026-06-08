Alžīrija kļuvusi par tranzītu Krievijas militārajam transportam Āfrikā. Laikā no 2025. gada marta līdz šā gada aprīlim krievu kravas lidmašīnas veikušas vismaz 167 lidojumus uz piecām Alžīrijas gaisa spēku bāzēm. Daudzi no Maskavas gaisa kuģiem, kas izmanto šīs bāzes, ir saistīti ar uzņēmumu “United Aircraft Corp.” – Krievijas valstij piederošo militāro lidmašīnu ražotāju.

Žurnāls “Defense News” raksta, ka šie reisi aptuveni sakrīt ar Krievijā ražoto iznīcinātāju piegādēm Alžīrijai. Noslēpumainā Kremļa kara gaisa flote ir pazīstama kā “Air Wagner” (Vāgnera gaisa spēki), kas ir atsauce uz Krievijas algotņiem, kuri darbojas Āfrikā, tagad kā “Āfrikas korpuss”. Lidojumu maršruti liecina, ka tiek nodrošināta loģistika šiem krievu spēkiem.

“Alžīrija acīmredzot ir ērts atbalsta punkts operācijām Rietumāfrikā, turklāt tāds, kas varētu tikt uzraudzīts mazāk nekā citi atbalsta punkti, kurus Krievija iepriekš izmantoja savu algotņu apgādei šajā kontinentā,” norāda “Defense News” korespondents Linuss Hellers.

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