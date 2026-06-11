Denali traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene lūdz finansiālu palīdzību

Latvijas alpīnista, Denali kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv" lūdz līdzcilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu segšanai.
Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķu uzraudzībā. Bilzēna stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu.
"Šobrīd ir pārvarēts pirmais kritiskais posms un veiktas vairākas operācijas, lai ārsti varētu sākt kritienā gūto traumu ārstēšanu un Mārtiņš soli pa solim lēnām sāktu ceļu uz atveseļošanos," stāsta ģimenes locekļi.
Lai Bilzēns varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atveseļošanos un rehabilitāciju, būs nepieciešami vēl vairāki mēneši, teikts ģimenes paziņojumā. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts tuvākajās dienās, jo
ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudzus desmitus tūkstošu ASV dolāru nedēļā.
"Ziedot.lv" paziņojumā vēstīts, ka precīzāks nepieciešamās palīdzības apjoms būs atkarīgs no ārstu slēdzieniem, ārstēšanās gaitas, apdrošināšanas seguma un rehabilitācijas plāna, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka šis ceļš būs ilgs, sarežģīts un finansiāli smags. Tādēļ ģimene lūdz līdzcilvēku palīdzību.
Paredzamie izdevumi, kam nepieciešams ziedotāju atbalsts, ir ārstniecības izdevumi slimnīcā ASV, tuvinieku ceļa un uzturēšanās izdevumi ASV, ārstniecība un rehabilitācija Latvijā, kā arī medikamenti un medicīnas preces.
Ziedot var portālā "Ziedot.lv", apmeklējot saiti "ziedot.lv/martinam" vai jebkurā bankas filiālē uz "Ziedot.lv" kontu, norādot mērķi "Palīdzēsim Mārtiņam Bilzēnam". Organizācijas ziedojumu konti ir atrodami tās mājaslapā.
Jau vēstīts, ka, krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas — Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks — Mārtiņš Bilzēns — smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Ankoridžā. Ārstiem nav bažu par viņa dzīvību un viņa stāvoklis ir stabils, vēlāk vēstīja Latvijas Alpīnistu savienība (LAS), atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas sniegto informāciju.