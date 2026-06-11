Saeima ceturtdien noraidīja opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) iesniegtos grozījumus Ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredzēja likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju (KEM), tās kompetences sadalot starp Ekonomikas ministriju (EM) un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).
LPV uzskata, ka KEM izveide 2023. gadā neesot attaisnojusi uz to liktās cerības un sasniegusi izvirzītos stratēģiskos mērķus. Partijas ieskatā praksē esot apstiprinājies, ka atsevišķas ministrijas izveide bijis politiski nepamatots lēmums, kas neesot sniedzis lietderīgu rezultātu valsts pārvaldes efektivitātes paaugstināšanā.
Tāpat partija uzskata, ka KEM izveide nav atrisinājusi institucionālo sadrumstalotību. Pēc LPV paustā, enerģētikas un klimata politikas jomas joprojām cieši pārklājas ar EM un VARAM kompetencēm. Tas rada situāciju, kurā viena jautājuma risināšanā ir iesaistītas vairākas iestādes, kavējot lēmumu pieņemšanas ātrumu un kvalitāti, uzskata politiskais spēks.
Tāpat LPV uzskata, ka, neskatoties uz jaunas ministrijas izveidi, vēja parku un citu atjaunojamo energoresursu projektu attīstība notiekot haotiski. "Nav vērojams vienots, koordinēts un saprotams process, kas veicinātu investīciju piesaisti un enerģētisko neatkarību," uzskata LPV.
Partija uzskata, ka KEM likvidēšana, tās kompetences sadalot starp EM un VARAM, ļaus būtiski samazināt valsts pārvaldes izmaksas, novērst mākslīgu funkciju dublēšanos, kā arī mazināt administratīvo slogu un birokrātiju, centralizējot nozares politikas veidošanu spēcīgākās, jau esošās ministrijās.
Parlamentārieši pērnā gada decembrī, lemjot par šī gada budžetu, noraidīja toreizējās opozīcijas partijas "Apvienotais saraksts" kārtējo mēģinājumu likvidēt KEM.
Priekšlikumu likvidēt KEM 2026. gada budžetā tolaik iesniedza arī opozīcijā esošā partija "Stabilitātei".
Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību. Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.
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