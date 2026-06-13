ASV dziedātāja un aktrise Ariana Grande publiski paudusi neapmierinātību ar to, ka Baltais nams sociālajā medijā "TikTok" izmantojis viņas dziesmu "Bye" videoklipā, kurā atspoguļotas imigrācijas kontroles operācijas.
Video tika publicēts šonedēļ un tajā redzami ASV imigrācijas dienestu darbinieki, kuri aiztur un saslēdz rokudzelžos personas. Ierakstam pievienots teksts: "Atā, atā. Prezidents Tramps nodrošinājis vislabāk apsargāto robežu ASV vēsturē." Kā fona mūzika izmantota Grandes 2024. gadā izdotā dziesma "Bye".
Reaģējot uz video, Grande komentārā rakstīja:
"Lūdzu, neizmantojiet manu mūziku saistībā ar šīm barbariskajām, necilvēcīgajām un šausmīgajām muļķībām."
Vēlāk dziesmas skaņa video tika noņemta vai padarīta nepieejama, bet pašas dziedātājas komentārs vairs nebija publiski redzams.
Baltā nama pārstāve Ebigeila Džeksone, komentējot dziedātājas iebildumus, paziņoja, ka par "barbariskām, necilvēcīgām un šausmīgām" būtu uzskatāmas nelegālo imigrantu darbības pret ASV iedzīvotājiem, nevis administrācijas īstenotā imigrācijas politika.
Šis nav pirmais gadījums, kad mūziķi iebilst pret savas daiļrades izmantošanu Trampa administrācijas vai viņa politisko kampaņu komunikācijā. Iepriekš līdzīgus pārmetumus izteikuši vairāki pazīstami mākslinieki, tostarp Sabrina Kārpentere, Bejonse, Selīna Diona, kā arī grupas “ABBA” pārstāvji. Dažos gadījumos mākslinieki pieprasījuši pārtraukt viņu mūzikas izmantošanu vai publiski norobežojušies no attiecīgā satura.
Trampa administrācija sociālajos medijos regulāri publicē īsus video, kuros tiek izmantotas populāras dziesmas, lai ilustrētu prezidenta politiskās prioritātes, tostarp imigrācijas kontroles pasākumus un citus valdības īstenotos projektus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu