Kaspars Gorkšs: Vai vairāk vienmēr nozīmē labāk? Pasaules kausa lielais eksperiments

Šonedēļ starta svilpi piedzīvos lielākais izaicinājums darba kolektīvu produktivitātei visa pasaulē – Pasaules kauss futbolā. Lielāks, masveidīgāks un ienesīgāks kā iepriekš. Piesātināts ar sportiskām intrigām laukumā un dažādiem saspīlējumiem ārpus tā.
Pasaules kauss futbolā 2026. gadā iezīmē būtisku pagrieziena punktu turnīra vēsturē. No tradicionāla 32 komandu formāta tas pārtop par 48 izlašu turnīru ar 104 spēlēm un gandrīz sešu nedēļu garu sacensību ciklu. Tas ir lielākais paplašinājums mūsdienu futbola ēras laikā un vienlaikus arī viens no ambiciozākajiem Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) mēģinājumiem vēl vairāk globalizēt spēli. Lai saprastu 2026. gada izmaiņu mērogu, jāatgriežas vēsturē.
Pēdējā reize, kad FIFA mainīja Pasaules kausa dalībnieku skaitu, bija 1998. gadā Francijā, kad turnīrs tika paplašināts no 24 uz 32 komandām. Tas nozīmēja 33% pieaugumu, ieviešot 32 komandu formātu, kas kļuva par futbola “zelta standartu” gandrīz uz trim desmitgadēm.
Ja 1998. gada paplašināšana nostiprināja mūsdienu turnīra formātu uz gandrīz 30 gadiem, tad 2026. gada solis šo stabilitāti apzināti maina, no vienas puses mainot konkurētspējas aspektus, no otras demonstrējot politiskiem procesiem raksturīgas manipulācijas.
Jau 2017. gadā FIFA Padome vienbalsīgi lēma paplašināt Pasaules kausa finālturnīru no 32 uz 48 komandām, kas nozīmē 50% dalībnieku pieaugumu. Uzreiz jāsaka, ka par izmaiņām nebalsoja FIFA biedri, bet gan organizācijas padome un tādas futbola lielvalstis kā Vācija un Anglija, kā arī Eiropas klubu asociācija iebilda pret priekšlikumu palielināt dalībnieku skaitu.
Izmaiņas tomēr tika apstiprinātas, taču sākotnējais 16 grupu formāts ar trim komandām 2023.gadā tika nomainīts uz 12 grupu formātu ar četrām komandām (iekļaujot vienmēr mulsinošo “labāko trešo vietu komandu” kvalifikācijas sistēmu).
Publiski kā iemesls šīm pēdējā brīža izmaiņām tika minēti “negodīgas spēles” riski, taču visdrīzāk galvenais iemesls izspēles formāta maiņai ir tas, ka pašreizējā izspēle nodrošina vairāk spēļu (pret ko sākotnēji gan iebilda klubus pārstāvošās organizācijas), līdz ar to vairāk TV translāciju, reklāmu, biļešu, proti – ieņēmumu.
Kopumā izmaiņas skaitļos jau pieminētais komandu palielinājums par 50%, spēļu skaita pieaugums vēl iespaidīgāks no 64 spēlēm uz 104 un turnīra ilgums palielinājies līdz 39 dienām, potenciāli noturot mūs pie TV ekrāniem nu jau vairāk nekā piecas nedēļas. Potenciālā Pasaules uzvarētāja kopējais spēļu skaits gan palielinājies tikai par vienu spēli (no 7 uz 8 spēlēm), taču par papildus faktoru kļūst komandas “sastāva dziļums”, jo 39 dienu laikā ir iespējami gan formu kritumi, gan kāpumi, kā arī jāpiemin ilgā komandu dalībnieku uzturēšanās prom no mājām un ģimenes.