Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfāstā otrdienas vakarā izcēlās pret imigrāciju vērsti protesti, kurus izraisīja dienu iepriekš noticis noziegums, kura laikā sudāniešu imigrants ar nazi galvā un kaklā sadūra kādu vīrieti.

Vardarbīgo protestu laikā to dalībnieki Belfāstā un citviet Ziemeļīrijā uzbrukuši mājām, kurās, pēc viņu domām, dzīvo imigranti, kā arī aizdedzināja transportlīdzekļus un iesaistījās sadursmēs ar policiju. Sudānieša pastrādātais noziegums, kā arī imigrācijas pretinieku ķeršanās pie vardarbības notiek brīdī, kad Apvienotajā Karalistē jau ir pieaugusi spriedze imigrācijas un noziedzības jautājumos.

Legāls imigrants

Sudānieša pastrādātais noziegums ir iemūžināts video, kas izplatīts sociālajos medijos. Uzbrucējs pēc nozieguma pastrādāšanas tika aizturēts. Cietušais uzbrukumā zaudējis kreiso aci, bet bojājumi nodarīti arī viņa labajai acij. Savainots arī cietušā kakls un mugura. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē