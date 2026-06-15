Karolīnas "Hurricanes" komanda svētdien otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņā.
Finālsērijas sestajā spēlē "Hurricanes" viesos ar rezultātu 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) bija pārāka pār Vegasas "Golden Knights" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-2.
"Hurricanes" pirmo reizi trofeju izcīnīja 2006. gadā, bet "Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja.
"Hurricanes" stūrmanis Rods Brindamūrs, būdams Ziemeļkarolīnas komandas kapteinis, pirms 20 gadiem ar vienību aizcīnījās līdz finālam, un komanda pēc trofejas izcīnīšanas pēc tam nebija spējusi iekļūt titulsērijā. "Golden Knights" galvenais treneris Džons Tortorella savu līdz šim pēdējo titulu izcīnīja pirms 22 gadiem, kad par čempioni viņa vadībā kļuva Tampabejas "Lightning".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.
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