Īlons Masks piektdien kļuvis par pasaulē pirmo triljonāru pēc tam, kad pēc debijas "Nasdaq" biržā strauji pieauga viņa kompānijas "SpaceX" akciju vērtība, ziņo ASV mediji.
Tehnoloģiju un mākslīgā intelekta uzņēmuma akcijas tirdzniecības sākumposmā pieauga par vairāk nekā 21%, tādējādi Maska bagātība, pēc "Bloomberg" un CNBC datiem, pārsniedz vienu triljonu ASV dolāru.
"SpaceX" akcijas pieauga piektdienas pusdienlaikā neilgi pēc tam, kad tās tika laistas tirdzniecībā.
Akcijas cena pieauga līdz 165 ASV dolāriem par akciju, kas ir par aptuveni 22% vairāk nekā sākuma cena 135 ASV dolāri par akciju.
Šis kāpums palielināja uzņēmuma vērtību virs diviem triljoniem ASV dolāru.
Ar divu triljonu ASV dolāru vērtību "SpaceX" ir sestais lielākais ASV publiski tirgotais uzņēmums. "SpaceX" tirgus vērtība atpaliek tikai no "Nvidia", "Alphabet", "Apple", "Microsoft" un "Amazon".
"SpaceX" piektdien veica akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), kas kļuvis par visu laiku lielāko.
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