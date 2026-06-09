Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsērijas trešajā spēlē pirmdien pie pirmās uzvaras tika Sanantonio "Spurs" komanda, kas viesos spēja pieveikt Ņujorkas "Knicks" vienību.
"Spurs" izbraukumā uzvarēja ar 115:111 (33:22, 24:42, 35:27, 23:20), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-2.
Uzvarētāju rindās Viktors Vembanjama izcēlās ar 32 punktiem, astoņām izcīnītām bumbām zem groziem, sešām rezultatīvām piespēlēm un trim bloķētiem metieniem, kamēr 23 punktus "Spurs" sastāvā guva Stefons Kāsls.
Mājiniekiem "Knicks", kuriem pārtrūka 13 uzvaru sērija, ar 32 punktiem rezultatīvākais bija Džeilens Bransons, bet 28 punktus guva Ogugua Anunobi.
Sērija norisināsies līdz vienas komandas četrām uzvarām. Nākamās spēles pēc Latvijas laika paredzētas 11. jūnijā Ņujorkā un 14. jūnijā Sanantonio, un, ja nepieciešams, arī 16. jūnijā Ņujorkā un 19. jūnijā Sanantonio.
"Spurs" nav spēlējusi NBA finālā kopš 2014. gada, kad arī pēdējo reizi kļuva par čempioni, bet "Knicks", kas pēdējo reizi par čempiontitulu cīnījās 1999. gadā, nav kļuvusi par NBA čempioni kopš 1973. gada.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".
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