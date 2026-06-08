Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlasi, kuras sastāvā Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo svētdien Varšavā pirmo reizi triumfēja Pasaules kausā, pirmdien Rīgā sagaidīja pāris simti līdzjutēju.
Izlase no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienlaikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skvērā pie Daugavas sporta nama.
Ceremonijā, kas norisinājās uz skatuves pie pieminekļa "Sapņu komandas 1935" izveidotājam Valdemāram Baumanim, sportistus sveica ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runām. Sportistus sveica izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA), Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Raimonds Lazdiņš, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Raimonds Vējonis un Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) pārstāves - vecākā eksperte sporta jautājumos Marita Vilciņa un ārste Līga Cīrule.
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kas Pasaules kausā bija izsēta ar septīto numuru, finālā ar 20:15 apspēlēja Vāciju (6.). Izšķirošajā mačā Latvijas valstsvienības rindās ar 12 punktiem izcēlās Lasmanis, kurš tika atzīts par meistarsacīkšu vērtīgāko spēlētāju.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēja sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas.
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