Ņujorkas "Knicks" basketbolisti sestdien kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempioniem, titulu izcīnot trešo reizi vēsturē. Finālsērijas piektajā spēlē "Knicks" viesos ar rezultātu 94:90 (13:23, 24:19, 28:30, 29:18) pārspēja Sanantonio "Spurs" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-1.
"Knicks" titulu izcīnīja arī 1970. un 1973. gadā.
Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Dželens Bransons, kurš uzvarētāju rindās guva 45 punktus. Otram rezultatīvākajam "Knicks" spēlētājam Mikalam Bridžesam bija 14 punkti, bet Džošs Hārts guva 13 punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem.
"Spurs" komandā rezultatīvākais bija rezervists Dilans Hārpers ar 25 punktiem, kamēr Viktors Vembanjama guva 19 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas.
Lielāko daļu mača ņujorkieši bija iedzinējos, pirmajā puslaikā iekrājot 16 punktu deficītu. Tomēr ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē "Knicks" atspēlējās un pārņēma vadību, ko no rokām vairs neizlaida.
"Knicks" galvenajam trenerim Maikam Braunam šis ir piektais NBA čempiontituls, taču iepriekšējos četros viņš izcīnījis asistenta statusā "Spurs" un Goldensteitas "Warriors" sastāvā. "Spurs" vada savulaik "VEF Rīga" sastāvā bijušais Mičs Džonsons, kuram šī bija pirmā iespēja cīnīties par titulu.
"Spurs" nebija spēlējusi NBA finālā kopš 2014. gada, kad arī pēdējo reizi kļuva par čempioni, bet "Knicks" pēdējo reizi par čempiontitulu cīnījās 1999. gadā.
Tieši "Knicks" komandā savu karjeru NBA sāka Kristaps Porziņģis.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".
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