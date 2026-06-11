Bezvēsts prombūtnē bijusī Diana Kramareva ir veiksmīgi atradusies, informē Valsts policija.
Jauniete šā gada 9. jūnija vakarā izgāja no dzīvesvietas, pēdējā zināmā atrašanās vieta bijusi Rīgas Centrālās stacijas apkārtne. Ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazīmes: augums ap 170 cm, gaiši mati saņemti astē, bija ģērbusies gaišā džemperī un melnos šortos.
Valsts policija aicina aplūkot Dianas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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