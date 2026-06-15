Izraēlas armija uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, dažas stundas pēc ASV un Irānas vienošanās par Tuvo Austrumu kara izbeigšanu paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kacs.
"Mēs ar premjerministru Benjaminu Netanjahu īstenojam skaidru politiku, kas paredz, ka Izraēlas Aizsardzības spēki paliks drošības zonās Libānā, Sīrijā un Gazas joslā uz nenoteiktu laika periodu, lai pret džihādistu elementiem aizsargātu robežu un tur esošās Izraēlas kopienas," teikts Kaca paziņojumā.
"No šīs teritorijas tiks evakuēti vietējie iedzīvotāji, un tiks iznīcināta visa teroristu infrastruktūra gan virszemē, gan pazemē, ieskaitot mājas pierobežas ciematos, kas tika izmantotas kā teroristu priekšposteņi," norādīja ministrs.
Viņš uzsvēra, ka "teritorijas noturēšana un drošības zonu uzturēšana ir viens no Izraēlas Aizsardzības spēku lielākajiem sasniegumiem", tāpēc Izraēla iebilst pret tās armijas atkāpšanos no Libānas, neskatoties uz jebkādu spiedienu. Kacs piebilda, ka Netanjahu par to ir informējis ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Kacs arī brīdināja Irānu, ka, ja tā uz Izraēlas kampaņu Libānā atbildēs ar uzbrukumu Izraēlai, valsts reaģēs ar "pilnu spēku".
"Mēs nepieļausim kompromisus attiecībā uz Izraēlas galvenajām drošības interesēm un mūsu pilsoņu aizsardzību, un mēs neatsacīsimies no drošības zonām," viņš paziņoja.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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