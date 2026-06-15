Pagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 528 062 eiro, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
Laikā no 8. līdz 14. jūnijam Valsts policija reģistrējusi 191 krāpšanas gadījumu. No tiem 66 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, savukārt 125 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi.
Kopējā izkrāptā summa sasniedza vismaz 528 863 eiro.
Aizvien lielākie zaudējumi aizvadītajā nedēļā nodarīti telefonkrāpšanas jeb viltus zvanu gadījumos. Krāpnieki, uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, izkrāpuši vismaz 322 195 eiro.
Visbiežāk izmantoti tādu organizāciju vārdi kā Valsts policija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, "Latvenergo", mobilo sakaru operatori, pasts un kredītiestādes. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur konstatēti 160 notikumi.
Tāpat pagājušajā nedēļā investīciju krāpšanu rezultātā iedzīvotāji zaudēja 132 610 eiro.
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