Dziedātāja, čelliste un dziesmu autore MADARA jeb Madara Fogelmane laidusi klajā vasaras saulgriežiem veltītu dziesmu "Lec, saulīte, rādi ceļu".
Jaunais skaņdarbs ir mūsdienīgs skatījums uz latvisko identitāti, kas tapis, iedvesmojoties no folkloras, saulgriežu simbolikas un dabas ritmiem.
"Šis ir radoši aktīvs laiks, kad daba ir pilnbriedā, gaisma sasniedz kulmināciju un cilvēks izjūt īpašu saikni ar zemi, augiem un dievišķo," saka MADARA. "Šajā kompozīcijā saule iemieso ne tikai dabas ciklu, bet arī iekšējo vadību, spēku un virzienu. Latviešu kultūrā saule vienmēr bijusi kas vairāk par debesu ķermeni — dzīvības devēja, sargātāja, ceļa rādītāja. "Lec, saulīte, rādi ceļu" lūkoju šo simboliku iedzīvināt, radīt sajūtu, ka dziesmas klausītājs atrodas vasaras vakara gaismas pielietā pļavā — starp augiem, vēju un dzīvību."
Kompozīcijas muzikālais saturs bagātināts ar brīvdabas skanējumu. Tajā dzirdama sienāžu sisināšana un vēja plūsmas, izmantots arī telpisks balss skanējums un neparasti, ar čellu radīti skaņu efekti, kas rada papildu dimensiju. Šie elementi nav tikai dekoratīvi, jo veido pilnvērtīgu skaņu ainavu, kurā dziesma kļūst par padziļinātāku pieredzi.
Īpašu noskaņu "Lec, saulīte, rādi ceļu" piedziedājumos piešķir arī Jāņa Narbuta vokāls, kas organiski saplūst ar dziesmas kopskanējumu.
"Šī dziesma man ir kā atgriešanās pie kaut kā ļoti patiesa — pie sajūtas, ka daba un cilvēks nav šķirti," piebilst MADARA. "Saule šeit ir kā iekšējā balss, kas rāda virzienu brīžos, kad apjūkam vai kaut ko izmisīgi meklējam. Vēlos ar šo dziesmu aizvest klausītāju uz vietu, kur ir enerģija, spēks un gaisma."
Dziesmas "Lec, saulīte, rādi ceļu" mūzikas un vārdu autore ir Madara Fogelmane, tā tapusi sadarbībā ar producentiem Tomasu Anču un Jāni Narbutu un jau pieejama lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
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