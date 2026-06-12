Gadījumos, kad elektroenerģijas piegādes pārtraukums radies sistēmas operatora tehnoloģisku problēmu dēļ un tas ildzis vairāk nekā 12 stundas, klientiem tiks noteiktas kompensācijas. Tā lēmusi valdība.
Kompensācijas pienāksies gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Līdz šim tādas tika piemērotas, ja elektroenerģijas piegādes pārtraukums pārsniedza diennakti.
Savukārt, ja elektroenerģijas piegādes pārtraukums radies ārēju apstākļu, piemēram, vētru vai trešo personu darbību rezultātā, kompensācijas nepiešķirs.
Kompensācijas tiks nodrošinātas kā sistēmas pakalpojuma tarifa samazinājums lietotāja elektroenerģijas rēķinā. "Lietotājiem, kuriem neplānots elektroapgādes pārtraukums būs bijis ilgāks par divpadsmit stundām, attiecīgajā mēnesī nebūs jāmaksā pakalpojumu maksas fiksētā daļa un par 20% tiks samazināta sistēmas pakalpojumu maksas mainīgā daļa. Šādu kompensācijas aprēķina risinājumu paredz valdības apstiprinātie plānotie grozījumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos," skaidro AS "Sadales tīkls" (ST) Stratēģisko klientu vadītājs Jurģis Vinniņš, norādot, ka līdz šim kompensācija tika piemērota tikai sistēmas pakalpojumu maksas fiksētajai daļai. "Par neplānotiem pārtraukumiem uzskatāmi visi tie elektroapgādes pārtraukumi, par kuriem operators iepriekš klientu nav brīdinājis, izņemot noteikumos atsevišķi uzskaitītus gadījumus, piemēram, pārtraukums radies paša klienta vai citu trešo personu apzinātas darbības dēļ, elektroapgāde pārtraukta ārkārtas apstākļu novēršanai, pārtraukums radies periodā, kad izsludināts Latvijas vides, ģeoloģijas un metereoloģijas centra (LVĢMC) brīdinājums par bīstamiem laikapstākļiem," klāsta J. Vinniņš. Šogad elektroapgādes pārtraukums vairāk nekā divpadsmit stundas ir bijis 840 objektos, bet pagājušajā gadā 3485 objektos. "Lielākoties šie pārtraukumi ir radušies laikā, kad LVĢMC bija izsludinājis brīdinājumu par iespējami bīstamiem laikapstākļiem un sistēmā bija masveidīgi bojājumi, līdz ar to objektīvi nebija iespējams tos visus novērst relatīvi īsā termiņā. Tāpēc lielākoties uz šiem objektiem kompensācijas, atbilstoši regulējumam, netiktu attiecinātas," secina ST pārstāvis, uzsverot, ka ar katru gadu elektroapgādes drošuma rādītāji elektroenerģijas sadales sistēmā uzlabojas.
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