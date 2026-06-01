Trešdienas, 10. jūnija, rītā mūžībā devies pazīstamais latviešu ģitārists un rokmūziķis Džonijs Salamanders (īstajā vārdā Jānis Gūža), sociālajos tīklos pavēstījusi viņa ģimene.
"Mūsu mīļais Johnny Salamander, mūsu mīļais Jančuks šorīt ir devies mākoņos pie citiem ģitāras virtuoziem," raksta mūziķa dzīvesbiedre.
Atvadīšanās no mūziķa notiks 13. jūnijā plkst. 13 Rīgas Krematorijā.
Jānis Gūža dzimis un audzis Liepājā. Mūzikas gaitas viņš sāka jau bērnībā, mācoties čella klasē Liepājas Emīla Melngaiļa mūzikas skolā, vēlāk studēja kordiriģēšanu Latvijas Valsts konservatorijā. Viņa pirmais muzikālais projekts bija grupa "Kaktuss", bet vēlāk viņš muzicēja arī leģendārajā ansamblī "Neptūns".
1987. gadā Latvijas Universitātes Studentu klubā tapa rokgrupa "Salamandra", no kuras nosaukuma vēlāk radās arī mūziķa skatuves vārds – Džonijs Salamanders. Grupas repertuāru lielākoties veidoja paša Gūžas sacerētas dziesmas.
Plašāku atpazīstamību viņš guva arī jaunajā gadsimtā, muzicējot kopā ar meitu Meldru. Abi vairākkārt piedalījās Eirovīzijas nacionālajā atlasē, 2004. gadā iegūstot 2. vietu ar dziesmu "We Share The Sun", kas vēlāk kļuva arī par kopīgā albuma nosaukumu.
Šā gada martā mūziķis atzīmēja savu 60 gadu jubileju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu