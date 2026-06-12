12. jūnijā Dailes teātra Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos Matīsa Gricmaņa dokumentālais trilleris "Rīkojums Nr. 2". Ar kādu mērķi un kā tapa šis iestudējums? Par to saruna ar režisoru Valteru Sīli.
2011. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika atlaista Saeima. Cilvēki ar sajūsmu steidza atbalstīt šo lēmumu. Valsts prezidents Valdis Zatlers, kuram amatu oligarhi esot izplānojuši zoodārzā, kļuva par tautas varoni, bet viņa vārdā nosauktā partija uzvarēja vēlēšanās.
Kādas bija Valsts prezidenta rīkojuma patiesās sekas? Tautas partijas izvēlētais prezidents sevi pieteica kā cīnītāju pret trim oligarhiem. Vienlaikus viņš ievadīja jaunas paaudzes ienākšanu Latvijas politikā. Pēc rīkojuma Nr. 2 dibinātā Zatlera Reformu partija ieveda politikā cilvēkus, kuri ilgu laiku ieņēma visus augstākos valsts amatus – sākot ar prezidentu un beidzot ar Rīgas mēru. Pie varas grožiem esošos ironiski mēdz dēvēt par zatleriešiem.
Vai oligarhi tika nostumti malā no Latvijas politikas, vai tieši otrādi – viņi pirmo reizi nolēma apvienot spēkus, lai stiprinātu savas ekonomiskās intereses? Latvijas lielāko mediju nonākšana tiešā atkarībā no oligarhiem, skaļi korupcijas skandāli, makjavelliskas spēles par valsts amatiem un visbeidzot – prokrieviskā "Saskaņas centra" aicināšana valdībā. Vai tās bija patiesās sekas?
Kāds no procesiem pietuvinātajiem esot teicis, ka "mēs rakstām vēsturi". Tad kāda tā ir pēc piecpadsmit gadiem? Vai Zatlers bija pelnījis uzslavas, ko saņēma, vai arī Saeimas atlaišana bija politisks triks, lai saglabātu prezidenta amatu? Jautājumu, kā vienmēr, ir vairāk nekā atbilžu. Tā izrādes ievirzi pieteicis Dailes teātris.
Izrāde "Rīkojums Nr. 2" plašu uzmanību izpelnījusies vēl pirms pirmizrādes. KNAB paziņojis, ka vērtēs partijas "Latvija pirmajā vietā" valdes priekšsēdētāja Aināra Šlesera iesniegumu par šo ieceri, kurā viņš apgalvo, ka, tuvojoties Saeimas vēlēšanām, izrāde varētu ietekmēt vēlētāju viedokli par viņu un viņa vadīto partiju. Tikmēr Dailes teātris pārmetumus noraidījis, ažiotāžu saistot ar vēlēšanu tuvošanos.
Valter, kā redzams jūsu fotoattēlā pie šīs sarunas, esat uzvalkā. Lasītājam jāpaskaidro, ka tas, nevis pieskaņojoties izrādes "Rīkojums Nr. 2" galveno varoņu politiķu ikdienas ģērbam, bet tā iemesla dēļ, ka tiekamies Eduarda Smiļģa Teātra muzejā, kur nupat jūsu vadītā Liepājas teātra aktierim Mārtiņam Kalitam pasniegta Harija Liepiņa balva.
V. Sīlis: Tas ir liels, liels prieks. Mārtiņa pieeju aktiera darbam ir vienkārši aizraujoši piedzīvot. Kā viņš gatavojas katrai lomai! Būt tam blakus ir fantastiski. Tā ir kāda īpaši neprātīga enerģija. Mārtiņš Kalita spēlējis ļoti plašā lokā – no Ineses Kučinskas varones partnera Mega "Līnenas skaistumkaralienē" līdz bobsleja radītājam Latvijā Rolandam Upatniekam –, režisējis iestudējumu "Freimanis" par dziedātāju un aktieri Mārtiņu Freimani. Šis gads Mārtiņam Kalitam noteikti ir lielām uzvarām piepildīts un nācis ar apliecinājumu, ka tas, ko viņš dara, ir kaut kas ļoti pareizs un ļoti savs.