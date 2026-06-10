Šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavēss, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, laiks būs pārsvarā apmācies un lietains, daudzviet līs stipri un vietām — ar lielāko varbūtību pēcpusdienā un vakarā valsts austrumu daļā — plosīsies pērkona negaiss.
Piektdien, sestdien un svētdien debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra nepārsniegs +15..+20 grādus, naktīs tā vietām noslīdēs zem +10 grādiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem.
Sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs, gaisa temperatūra dažās dienās nedaudz paaugstināsies.
Lietus ietekmē kāpj ūdens līmenis upēs, vietām Latgalē un Vidzemē tas šonedēļ cēlies par pusmetru, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ūdens līmeņa paaugstināšanās gaidāma arī tuvākajās dienās.
Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru ir 16..21 grāds, jūrā 13..17 grādi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu