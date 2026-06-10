Ukrainas droni devuši triecienu Krievijas okupētās Mariupoles ostai, trešdien pavēstīja Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki.
"Uzbrukumā tika bojāta ostas enerģētikas, remonta un pārvaldības infrastruktūra, kā arī objekti, kas nodrošina ostas loģistikas darbību," teikts paziņojumā.
Ostā ir pārtraukta elektroapgāde.
Mariupoles ostu ienaidnieks izmantoja militārajai loģistikai, kā arī nelegālai Ukrainas graudu, ogļu un metāla izvešanai uz Krieviju, norādīts paziņojumā.
Krievijā pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros
Krievijā trešdien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros.
"Telegram" kanāls "Astra" vēsta, ka Samaras iedzīvotāji ziņoja par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem virs pilsētas pacēlās dūmu stabs. Saskaņā ar video un fotoattēlu analīzi uzbrukts naftas pārstrādes rūpnīcai Samarā, kas aizdegusies.
Arī Čeboksaros bija dzirdami sprādzieni, uzbrukts militārajai rūpnīcai "VNIIR-Progress", un tur izcēlies ugunsgrēks.
Ukrainas militāro ziņu "Telegram" kanāls "Exile Nova" vēsta, ka rūpnīcai dots trieciens ar raķetēm "Flamingo".
Raķešu "Flamingo" trāpījumu rūpnīcai vēlāk apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mēs turpinām vērst Ukrainas tāldarbības sankcijas pret Krievijas militārajiem objektiem un naftas rūpniecību. Konkrēti, šonakt Ukrainas "FP-5 Flamingo" trāpīja militārajā rūpnīcā Čeboksaros, kas okupantu armijai piegādā detaļas droniem un raķetēm. Paldies Ukrainas Bruņotajiem spēkiem par precizitāti!" savā "Telegram" kanālā ierakstīja Zelenskis.
Rūpnīca "VNIIR-Progress" ražo elektromehāniskās piedziņas, hidrauliskās sistēmas un vadības blokus smagajai militārajai tehnikai, sākot no pašgājējām haubicēm līdz raķešu sistēmām "Iskander".
Abām rūpnīcām Ukraina devusi triecienus arī agrāk.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 207 droniem
Krievija naktī uz trešdienu uzbrukusi Ukrainai ar 207 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 181 dronu, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti 21 trieciendrona trāpījumi 14 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās, norādīja Gaisa spēki.
Tiek ziņots par postījumiem Harkivā, Zaporižjā un Odesā, cietuši vairāk nekā desmit cilvēki.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 376 320
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 377 510 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1190 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 004 tankus, 24 717 bruņutransportierus, 43 713 lielgabalus un mīnmetējus, 1857 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1414 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1619 sauszemes bezpilota sistēmas, 340 531 bezpilota lidaparātu, 4733 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 105 172 automobiļus un autocisternas, kā arī 4267 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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