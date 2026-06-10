Gatavojoties Jāņu svinēšanai, muzikālā apvienība "Raxtu raxti" šonedēļ laidusi klajā savu jaunāko veikumu — singlu "Īsa bija Jāņu nakts" (latviešu tautas dziesmas vārdi, Kristīnes Kārkles-Kalniņas mūzika).
"Dziesma ir ļoti latviska un īstās pirmsjāņu noskaņās — tātad ļoti piemērota šim laikam, un es tiešām no sirds novēlu katrā mājā piedzīvot un izbaudīt skanīgus Jāņus un gada īsāko nakti! Galu galā, kad tad vēl klausīsimies šādu mūziku," saka Kristīne un atgādina, ka šī kompozīcija koncertos būs dzirdama jau šoruden, kad sāksies "Raxtu raxtu" lielā koncertturneja "Viena saule, viena zeme".
Koncerta pirmajā daļā skanēs mūzika no jaunā albuma, kuru radījuši "Raxtu raxtu" mūziķi. Tajā ieskanēsies latviešu tautas un pasaules mūzika, kā arī izskanēs pavisam jaunas orģinālkompozīcijas. Grupas skanējumu, kā ierasts, veidos plašais instrumentu klāsts un skanīgās balsis, kas labi skan gan solo dziesmās, gan krāšņā daudzbalsībā.
Savukārt koncerta otrajā daļā tiks atskaņota mūzika, kura "Raxtu raxtu" koncertos ir skanējusi kopš grupas pirmsākumiem: tiks izdziedātas dziesmas, kuras pašiem mūziķiem ir īpaši tuvas, kuras skanējušas koncertos Latvijā un ārpus tās robežām. Sadziedāšanās ar klausītājiem būs kā latviskās identitātes stiprināšana un godināšana, ar skatu nākotnē — brīvā Latvijā.
"Raxtu Raxtu" koncerti notiks:
1. novembrī plkst. 16 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars";
8. novembrī plkst. 16 Slampes Kultūras pilī;
12. novembrī plkst. 19 Kultūras centrā "Ulbrokas pērle";
13. novembrī plkst. 19 Kultūras centrā "Siguldas devons";
14. novembrī plkst. 19 Latgales vēstniecībā GORS;
21. novembrī plkst. 19 Ogres Kultūras centrā;
22. novembrī plkst. 16 Jelgavas Kultūras namā;
27. novembrī plkst. 19 Rīgā, VEF Kultūras pilī;
28. novembrī plkst. 19 Valmieras Kultūras centrā;
29. novembrī plkst. 16 Koncertzālē "Cēsis" un
11. decembrī plkst. 19 Ventspils teātra namā "Jūras vārti".
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