Šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes Kambalas apmeklē Rīgas Centrāltirgu. Kamēr abi mielojās ar belašiem un kaldināja tālākos ceļojumu plānus, Olga izmantoja mirkli, lai vērstu laulātā uzmanību uz saviem drīzajiem svētkiem un kādu kārotu pārsteigumu.
Kā vienu no galamērķiem Olga ierosināja kaimiņvalsts slaveno Krusta kalnu, kur viņa vēlētos tikt pie tumša un mistiska stila fotogrāfijām. Viņas plānotajā scenārijā vispirms ietilpst šī objekta apskate, kam sekotu cepelīnu baudīšana abu iecienītajā Lietuvas krodziņā.
Tomēr no sarunām par kaimiņvalsts apmeklējumu pāris ātri pārgāja pie Olgas nesenā vaļasprieka – deju nodarbībām ap stieni. Viņa uzsvēra, ka šai kaislībai ir piegājusi nopietni, tādēļ mājoklī nepieciešams uzstādīt speciālu aprīkojumu, kura sagādāšanu viņa uzticētu vīram.
"Vīriņ, man vajag stabu. Es runāju ar treneri, viņa saka, ka tur nevajag neko urbt, viņš pievelkas uz augšu un uz leju, ieskrūvē. Es skatījos stabu uz dzimšanas dienu par 150 eiro," klāstīja Olga. Komentējot situāciju aizkadrā, viņa atklāja, ka viņas vēlmju sarakstā šobrīd ir tikai divas lietas: personīgais deju stabs un jauns mājdzīvnieks – kaķis.
"Tikai divas, vienkārši piepildi, un es būšu tik laimīga," smaidot noteica Olga. Tikmēr Kaspars sāka prātot par savām finansiālajām iespējām brīdī, kad nav regulāru ienākumu. "Ja tu esi nestrādājošs pensionārs? Ja tu esi bezdarbnieks? Domāju, es varētu kaut kādā "220.lv" aiziet un pakārtot plauktus. Viņi man iedos?" spriedelēja Kaspars.
Sieva šādu risinājumu pilnībā atbalstīja, argumentējot, ka deju stienis mājās ļautu viņai daudz ātrāk noslīpēt horeogrāfiju. Rezultātā Kaspars nonāca pie secinājuma, ka varētu sazināties ar interneta veikala vadību, piedāvājot savu darbaspēku trīs dienu garumā apmaiņā pret nepieciešamo inventāru.
"Es neredzu citus variantus. Tu mums esi ģimenes turētāja un pelni visu naudu. Man liekas, es zvanīšu, es esmu gatavs pazemoties," sacīja Kaspars, apliecinot gatavību trīs dienas strādāt noliktavā, lai tikai sagādātu prieku dzīvesbiedrei.
Aizkadra intervijā gan Kaspars neslēpa apjukumu un bezpalīdzību saistībā ar naudas ieguvi svētku dāvanai: "Zagt laikam jāiet!"
Dzirdot laulātā pārdomas, Olga kļuva nomākta un centās atgriezties pie patīkamākas tēmas – brauciena uz Lietuvu. "Es esmu dusmīga, protams. Viņam visu laiku vajag rādīt ar pirkstu: "Šito!" Viņš tāpat kaut kur peld tur," savās sajūtās aizkadrā dalījās Olga.
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