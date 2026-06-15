Ufo dodas nezināmajā: pirmais testa brauciens ar Subaru Uncharted

Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Ar šo Raiņa filozofisko sentenci droši varam sākt stāstu par automobili, kas vienlaikus saglabā Subaru raksturīgākās vērtības un apliecina zīmola gatavību pielāgoties laikam, kurā arvien lielāku lomu spēlē elektriskā piedziņa. Iepazīstieties — Subaru Uncharted.
Dažkārt jaunas un nezināmas lietas vislabāk iepazīt kopā ar cilvēkiem, kuru domāšanu neierobežo aizspriedumi. Tāpēc šajā pirmajā tikšanās reizē ar Subaru jaunāko elektroauto pie stūres sēdās radio personība Kaspars Upacieris jeb Ufo.
Plašākai publikai viņš pazīstams kā viena no Radio SWH ilggadējām balsīm. Savā karjerā Ufo bijis gan radio vadītājs, gan uzņēmies dažādus izaicinājumus ārpus mediju vides, tostarp darbojies politikā. Šobrīd viņš atgriezies pie klausītāju iemīļotā rīta raidījuma "Bē Bē Brokastis", kur atkal strādā kopā ar ilggadējo kolēģi Andri Freidenfeldu.
Turklāt šogad Ufo ir arī konkursa "Latvijas e-Auto" žūrijas dalībnieks, tāpēc interese par jaunākajiem elektroauto modeļiem ir pavisam likumsakarīga.
Mazāks par Solterra, bet sportiskāks
Subaru Uncharted ir jaunākais papildinājums zīmola elektroauto saimē un vienlaikus arī viens no interesantākajiem modeļiem pēdējo gadu laikā.
Salīdzinot ar Latvijā jau pazīstamo Solterra, jaunais modelis ir kompaktāks, taču vienlaikus dinamiskāks un sportiskāks. Jaudīgākajā versijā Uncharted attīsta 343 zirgspēkus, ir aprīkots ar visu riteņu piedziņu un līdz 100 km/h spēj paātrināties piecās sekundēs. Neoficiāli gan tiek mēļots, ka reālajā dzīvē tas šo disciplīnu paveic pat nedaudz ātrāk.
Tie ir skaitļi, kas vēl pirms dažiem gadiem vairāk asociējās ar sporta automobiļiem, nevis ģimenes krosoveriem.
Subaru bez pilnpiedziņas?
Viens no interesantākajiem jaunumiem ir tas, ka Subaru līdzās savam tradicionālajam pilnpiedziņas konceptam šoreiz īpašu uzmanību pievērsis arī priekšpiedziņas versijām.
Uncharted būs pieejams ne tikai ar visu riteņu piedziņu, bet arī priekšpiedziņas versijās ar 167 vai 227 zirgspēku jaudu. Šāds risinājums ļauj samazināt cenu un vienlaikus palielināt nobraukumu ar vienu uzlādi.