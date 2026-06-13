Ārvalstu strādnieki, kuri piesaistīti jaunās ASV konsulāta ēkas celtniecībai Itālijas modes galvaspilsētā Milānā apgalvo, ka viņiem solīta taisnīga samaksa, taču realitātē viņi saņēmuši mazāk par diviem eiro stundā. Itālijas prokurori sākuši izmeklēšanu, aizturēti divi būvuzņēmuma vadītāji.
Šis 350 miljonu ASV dolāru vērtais konsulāta projekts ir viena no lielākajām diplomātisko objektu būvēm, kas pašlaik top Eiropā. Līgums noslēgts ar ASV, Alabamā, bāzēto Caddell Construction, kas ir viens no vadošajiem ASV diplomātisko objektu būvniekiem visā pasaulē. Aizdomas par ekspluatāciju skar aptuveni 70 strādniekus, lielākā daļa ir no Indijas.
Solītais makā nekrita
Vairāki bijušie darbinieki no Kenijas un Indijas izmeklētājiem stāstīja, ka darba līgumos solītā gada alga pārsniedza 25 000 eiro. Tā vietā, kā viņi apgalvo, izmaksāta tikai niecīgu daļa no šīs summas. “Kad ej uz biroju, lai kaut ko pajautātu, tev pasaka: “Tu vai nu strādā, vai arī tevi nosūta atpakaļ uz tavu valsti,”” ziņu aģentūrai AP teic kāds elektriķis no Kenijas, kura identitāte drošības apsvērumu dēļ tiek slēpta.
Pēc strādnieku teiktā, algas vēl vairāk samazinātas, ieturot maksu par dzīvesvietu un pārtiku, kā rezultātā dažiem ikmēneša ienākumi bija aptuveni 500 eiro. Kāda indiešu elektriķa algas aprēķina lapā norādītā stundas likme bijusi tikai 1,55 eiro. Itālijā nav noteiktas minimālās algas, bet salīdzinājumam var minēt, ka nekvalificēts strādnieks celtniecībā saņem aptuveni 9,48 eiro stundā (apmēram 1640 eiro mēnesī, pirms nodokļiem), kvalificēts – ap 11 eiro stundā. Vidējā alga nozarē ir apmēram 2100 līdz 2700 eiro mēnesī.
Bijis jāstrādā desmit stundu garas maiņas sešas dienas nedēļā. Strādnieki apraksta iebiedēšanas atmosfēru, vadības lēmumu apšaubīšana varēja apdraudēt gan darbu, gan uzturēšanās atļauju. Daži atlaisti bez paskaidrojumiem un palikuši bez pajumtes.
“Es desmit dienas padzīvoju pie drauga. Beigās nonācu uz ielas,”
stāsta cits elektriķis no Kenijas. Divi strādnieki tagad guļot parkos, citi pēc darba un mājvietas zaudēšanas paļaujas uz draugu un kopienas atbalstu. Daudzi baidās runāt publiski, jo uztraucas par atriebību.
Rit nopietna izmeklēšana
Prokurori pārbauda, vai uzņēmums un apakšuzņēmēji ir pārkāpuši Itālijas darba likumdošanu. Lietu vada prokurors Paolo Storari, kurš ir pazīstams ar izmeklēšanām saistībā ar pārkāpumiem darba vidē Itālijas luksusa preču nozarē. Tāpat tiesībsargājošās iestādes noskaidro, vai daži darbinieki pirms ierašanās Itālijā nav savervēti ar maldinošiem solījumiem.
Arodbiedrības, kas sniedz palīdzību cietušajiem, paudušas šoku. “Kad es lasīju stāstus un aprakstus, man kļuva slikti,” saka Laura Malguzi no būvnieku arodbiedrības FILLEA-CGIL. “Man patiešām vienā brīdī bija dziļi pretīgi. Es sev jautāju: “Kā šāda bezkaunība vispār ir iespējama?””
Arodbiedrība plāno tiesiskā ceļā pieprasīt kompensācijas strādniekiem un piedzīt neizmaksātās algas. Malguzi norāda – strādnieku iesniegtie dokumenti liecina, ka atbildīgās personas bijušas pilnībā pārliecinātas, ka tām nekādas sekas par to nebūs.
Uzņēmums atrakstās ar deklaratīvām frāzēm
Caddell Construction noraida apsūdzības pārkāpumos un paziņojis, ka pilnībā sadarbojas ar Itālijas iestādēm, vienlaikus veicot savu iekšējo izmeklēšanu. Uzņēmums klāsta, ka stingri iestājas par taisnīgu attieksmi un samaksu strādniekiem, tostarp, lai arī apakšuzņēmēji un konsultanti ievērotu noteikumus.
Ēna gulst arī pār Vašingtonu, un savu izmeklēšanu uzsācis ASV Valsts departaments. “ASV valdībai nav iecietības pret darba ekspluatāciju,” teikts paziņojumā, piebilstot, ka ASV tiesībsargājošās iestādes sadarbojas ar Itālijas kolēģiem.
Šī lieta izgaismojusi plašākus jautājumus par darba tiesību aizsardzību lielos starptautiskos būvniecības projektos un attieksmi pret viesstrādniekiem no citiem kontinentiem.
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