4. jūnijā pašmāju hiphopa apvienība "401" izdeva debijas albumu "ANAFLABĒTS". Projektā iekļautas 20 dziesmas, un tā kopējais garums ir precīzi viena stunda un divas minūtes, apkopojot pēdējā pusotra gada laikā radīto materiālu.
Lai gan "401" kā studija, kolektīvs un virzītājspēks Latvijas hiphopā pastāv jau desmit gadus, šī ir pirmā reize, kad visi apvienības mākslinieki apvienojas zem viena vārda, lai izdotu kopīgu albumu. Tā nav apzināta jubilejas atzīmēšana vai mēģinājums sevi mākslīgi pieteikt skatuvēm. Šis ieraksts ir rezultāts radošiem prātiem tiekoties katru nedēļu "401" ierakstu studijā.
Albumā dzirdams plašs izpildītāju un producentu sastāvs. Pie mikrofoniem stājušies reperi March, Amanito, y4sso, PAPI NOVADS, Normis Simpsons, AFK, Kirils, Ziids, bet par instrumentālajiem pavadījumiem parūpējušies — Slīmests Slaists, Tablis un Stariņš. Līdzās viņiem projektā piedalās arī četri viesmākslinieki — Revolūcija, I MEAN LOVE, Kazimirs un Reinis.
""ANAFLABĒTS" radīšanas process nav bijis rožu lauks." Kā atzīst paši izpildītāji, "notika nežēlīga tekstu slīpēšana un pantu pārrakstīšana. Reizēm viens un tas pats pants tika pārrakstīts trīs līdz piecas reizes, laužot iesakņojušos priekšstatus par to, kā "pareizi" jāraksta reps."
Vēsturisks brīdis Latvijas repa scēnā ir apvienības līdzdibinātāja Tabļa stāšanās pie mikrofona.
Lai gan hiphopā viņš darbojas jau vairāk nekā 20 gadus, šī ir absolūti pirmā reize, kad viņš izkāpis no producenta krēsla un pats dzirdams repojam trīs albuma skaņdarbos.
"Kad sāku savas gaitas hiphopā, patiesībā gribēju sākt ar repošanu, bet tā vietā iemācījos visu pārējo," atklāj Tablis. "Tikai tagad atļāvos sākt repot, jo esmu uzveicis bailes un sasniedzis vajadzīgo brīvības sajūtu. Bet nesacerieties, ka es tagad iešu baigi repot. Tas bija vienreizējs pasākums šim albumam. Šis ir mans dumpinieciskums, galvenais, lai jūs jūtat kačku."
Raksturojot ierakstu, paši mākslinieki to dēvē par "absolūtu žanru kompotu un kvalitatīvu repa cirku. Sākotnēji albumu bija plānots saukt "Lakrica", jo var patikt, var nepatikt, bet tā garša neatstās vienaldzīgu, taču galu galā tas pārtapa par "ANAFLABĒTU"."
Nosaukums "ANAFLABĒTS" ir rotaļa ap stereotipu, ka "reperi jau nemāk rakstīt", un vienlaikus apzināta valodas normu laušana. Albums ir autentisks, nesamākslots, nav piesātināts ar klišejām. Mērķis nebija kādam kaut ko pierādīt, bet gan nogādāt klausītājiem to brīvības, jautrības un nepiespiestības sajūtu, ko "401" izdzīvoja studijā.
"Pirms dzirdat, ko mēs sakām dziesmās, ieklausieties, kā mēs to sakām."
Par albuma vizuālo noformējumu parūpējusies Katrīna Aleksandra Ostaņēviča.
Jau nākamnedēļ, 11. jūnijā, pie skatītājiem nonāks videoklips albuma garākajam skaņdarbam. Tas būs 8 minūšu garš saiferis, kurā vizuāli un muzikāli savu jaudu demonstrēs deviņi apvienības mākslinieki. Videoklipa režisors ir Aleksis Ignatovičs, un kā galvenais kameras operators darbojās Deniss Skrobins.
Apvienību "401" 2016. gadā dibināja Tablis (Toms Horsts) un Slīmests Slaists (Emīls Daģis). Kopš tā laika "401" ir izaugusi par dinamisku platformu, kas savieno dedzīgus māksliniekus un producentus. Gadu laikā studijas telpās tapuši neskaitāmi albumi, izveidota "Freestyle Fridays" kustība un projekts "JAU TUR", kā arī tapušas kopumā 4 dažādas ierakstu studijas un 1 fotostudija. Apvienības misija ir iedvesmot cilvēkus justies kā sev pašiem un veicināt izpausmes brīvību, laužot mūzikas un urbānās kultūras robežas.
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