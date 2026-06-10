Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) paudis stingru atbalstu iecerei noteikt, ka Latvijā drukātie preses izdevumi jātirgo arī lielveikalu tīklos, kas to pašlaik nedara.
Intervijā Latvijas Radio raidījumā "Labrīt" ministrs norādīja, ka par šādu risinājumu jau panākta vienošanās Saeimā un Ekonomikas ministrijai dots uzdevums to nostiprināt likumā.
"Šobrīd par to ir jau panākta vienošanās Saeimā, un Ekonomikas ministrijai ir uzdots to nodrošināt ar likuma spēku,"
sacīja Valainis.
Ministrs atzina, ka no tirgotāju puses pastāv pretestība, tomēr uzsvēra, ka jautājums nav tikai par komercdarbību. "Tas ir drošības jautājums," viņš norādīja, akcentējot mediju pieejamības nozīmi sabiedrībai.
"Saeimā šis ir atbalstīts, arī mēs esam gatavi pieņemt lēmumus. Es ļoti ceru, ka mēs šo panāksim sarunu ceļā, ka arī veikalu ķēdes, kas ikdienā to nedara, to darīs arī bez nepieciešamības likt lietā likumu," piebilda ministrs.
Valainis gan neatklāja, kuras tieši lielveikalu ķēdes pašlaik Latvijā drukāto presi savos veikalos nepiedāvā.
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