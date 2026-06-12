Parlamentārieši ceturtdien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai ("Jaunā Vienotība") un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei ("JV").
Tāpat Saeimas deputāta mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim (ZZS). Parlamentārieši arī apstiprināja deputāta mandātus uz laiku Ingai Priedei ("Apvienotais saraksts") un Normundam Dzintaram (Nacionālā apvienība). Pēc valdības izmaiņām un jaunas valdības apstiprināšanas būtiskas Saeimas sastāva izmaiņas notikušas arī parlamentā.
"Jaunās Vienotības" ministriem un bijušajai premjerei atgriežoties Saeimā, vairākiem deputātiem, kuri parlamentā strādāja ar tā dēvētajiem mīkstajiem mandātiem, tostarp Jānim Zariņam, Viesturam Zariņam, Gatim Liepiņam un Ingrīdai Circenei, mandāti jānoliek.
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