NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs norādījis, ka Krievijas karavīriem un vadībai būtu jāzina, ka gadījumā, ja viņi mēģinās uzbrukt Baltijas valstīm, viņiem tas neizdosies.
Pēc Grinkeviča teiktā, viņa uzdevums kā NATO spēku komandierim Eiropā ir nodrošināt, lai Krievijas uzbrukums nenotiktu rīt un lai Krievija saprastu, ka šādā scenārijā tai nekas neizdosies. "Un tā kā viņi zina, ka panākumu nebūs, viņi neriskēs, uzsākot kaut ko līdzīgu," norādīja ģenerālis.
"Es domāju, jūs zināt, ka Krievija nemeklē konfliktu ar NATO. Viņi saprot, ka mēs esam aizsardzības alianse un saprot, ka mums ir virkne asimetrisku priekšrocību, ar kurām viņi vienkārši nevar sacensties," preses konferencē aviācijas un kosmosa nozares izstādē "ILA Berlin" sacīja Grinkevičs.
Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka nepieciešamības gadījumā visas 32 NATO dalībvalstis varētu atbildēt uz uzbrukumiem jau šonakt, un alianses gatavība reaģēt turpinās pieaugt.
Grinkevičs izvairījās prognozēt, kā tieši attīstīsies situācija frontē Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu. Pēc ASV ģenerāļa teiktā, Ukrainas bruņotie spēki darbojas diezgan veiksmīgi. "Kad krievi uzbrūk, tie gandrīz nevirzās uz priekšu. Un to pavada neticami lieli zaudējumi Krievijai," viņš piebilda. Frontes līnija ir salīdzinoši stabila, un Ukrainas bruņotie spēki paši ir guvuši zināmus panākumus, konstatēja Grinkevičs, vienlaikus vēršot uzmanību uz Kijivas inovācijām kaujas laukā un dronu izmantošanu.
Grinkevičs atgādināja par nesenajiem Krievijas masveida uzbrukumiem Kijivai un Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām visā Krievijā. "Tā ir nežēlīga karadarbība. Tā turpinās jau piekto gadu. Un tas būtu liels sasniegums, ja mums izdotos tai pielikt punktu," rezumēja ģenerālis.
ASV prezidenta Donalda Trampa centieni panākt mieru ir pareizi, ņemot vērā konflikta eskalācijas risku un milzīgos cilvēku upurus šajā karā, uzskata ģenerālis.
Pēc viņa teiktā, šobrīd Ukrainas bruņotie spēki neapšaubāmi notur fronti, un Eiropa ir paveikusi fantastisku darbu, uzņemoties atbildību par lielākās daļas atbalsta sniegšanu, kas tam nepieciešams. "Un mēs turpināsim censties sasniegt prezidenta [Trampa] izvirzīto mērķi - mieru," uzsvēra Grinkevičs.
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