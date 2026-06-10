Konkurences padome: "Bolt" nav ļaunprātīgi izmantojis savu stāvokli tirgū
LETA / Latvijas Mediji
2026.
gada
10.
jūnijs,
11:56
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2026.
gada
10.
jūnijs,
11:56
Zaķusalā notiek protesta akcija, kuru rīko Latvijā licencētie taksometru vadītāji pret "Bolt" īstenoto politiku, jo valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus platformas monopola ierobežošanai.
Foto:
Ieva Leiniša/LETA
Konkurences padome (KP) nekonstatēja "Bolt" dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, informēja KP, atsaucoties uz veikto izpēti.
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KP norāda, ka ir noslēgusi izpēti par "Bolt Operations" rīcību saistībā ar iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili vai taksometru pakalpojumu tirgū, kurā pārvadājumi tiek organizēti, izmantojot digitālās platformas jeb mobilās lietotnes. Izpētes laikā KP konstatēja, ka "Bolt" atrodas dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū.
Vienlaikus KP norāda, ka izpētē iegūtā informācija neļauj secināt, ka "Bolt" būtu ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli konkrētajā tirgū.
Lai gan izpētē netika konstatēta "Bolt" dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, KP identificēja vairākus nozares regulējuma aspektus, kas var ietekmēt konkurences vidi mobilo lietotņu pasažieru komercpārvadājumu tirgū, tostarp pašnodarbināto personu iesaisti tirgū, līzinga un nomas transportlīdzekļu izmantošanu un braucienu uzskaites kārtības pārskatīšanu.
Veicot izpēti, KP vērtēja "Bolt" piemēroto komisijas jeb apkalpošanas maksu pasažieru komercpārvadātājiem, pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēju piekļuves ierobežošanu mobilajai lietotnei, iespējamu atšķirīgu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos, kā arī "Bolt" bonusu sistēmu un automobiļu aplīmēšanas kampaņas nosacījumus.
Vienlaikus izpētes laikā identificēti ar normatīvo regulējumu, mobilās lietotnes darbību, informācijas skaidrību un komunikāciju saistīti aspekti, kas var ietekmēt konkurences vidi konkrētajā tirgū. Attiecīgi KP ir informējusi par nozari atbildīgās institūcijas un "Bolt" un aicinājusi izvērtēt nepieciešamos pilnveidojumus mobilās lietotnes darbībā.
KP izpētē konkrētā tirgus definīcijā ņemtas vērā mobilo lietotņu darbības īpatnības. Mobilo lietotņu pasažieru komercpārvadājumu tirgū mobilās lietotnes savieno vismaz divas savstarpēji saistītas lietotāju grupas — pasažierus un pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējus.
Tāpat KP izpētē konstatēja, ka konkrētais tirgus ir augsti koncentrēts. Atbilstoši izpētes laikā analizētajiem datiem pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili jeb tā dēvētajiem "baltajiem numuriem" segmentā "Bolt" tirgus daļa 2025. gada maijā sasniedza 91%, savukārt "Forus Taxi" tirgus daļa bija 9%. Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru jeb tā dēvētajiem "dzeltenajiem numuriem" segmentā "Bolt" tirgus daļa 2025. gada maijā bija 82%, savukārt "Forus Taxi" tirgus daļa bija 18%.
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Vienlaikus KP ņēma vērā, ka mobilo lietotņu pasažieru komercpārvadājumu tirgus ir dinamisks, jo piedāvājuma un pieprasījuma apjomi ir savstarpēji atkarīgi.
Līdz ar to attiecībā uz ienākšanas barjerām tirgū KP secinājusi, ka
jauna tirgus dalībnieka spēja īstermiņā radīt efektīvu konkurences spiedienu uz "Bolt" ir ierobežota.
Nelielais aktīvo konkurentu skaits konkrētajā tirgū pirmšķietami nav skaidrojams ar no normatīvā regulējuma izrietošiem ierobežojumiem vai citām administratīvajām barjerām. To pamatā ietekmē digitālo platformu tirgiem raksturīgie apstākļi, tostarp augsta tirgus koncentrācija, tīkla efekti, mēroga ekonomija, nepieciešamība veikt būtiskus ieguldījumus platformas attīstībā un lietotāju piesaistē, kā arī potenciālo tirgus dalībnieku komerciālie biznesa plāni.
KP norāda, ka pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem, ciktāl to neierobežo normatīvi vai objektīvi tehniski apstākļi, ir iespēja izvēlēties, kurās mobilajās lietotnēs sniegt pakalpojumus, kā arī pārorientēt pakalpojumu sniegšanu no vienas mobilās lietotnes uz citu, ja konkrētās mobilās lietotnes lietošanas vai sadarbības nosacījumi tiem nav pieņemami. Šāda pakalpojumu sniedzēju rīcības brīvība ir būtisks apstāklis, vērtējot konkurences spiedienu mobilo lietotņu pasažieru komercpārvadājumu tirgū.
Papildus KP ņēma vērā, ka tirgus nav statisks. Tirgū ir reģistrēti arī citi tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzēji, un ir konstatējama jaunu tirgus dalībnieku ienākšana. Tomēr izpētē iegūtā
informācija neliecina, ka šie tirgus dalībnieki īstermiņā spētu radīt tādu efektīvu konkurences spiedienu, kas būtiski ierobežotu "Bolt" tirgus varu konkrētajā tirgū.
Tāpat izpētē iegūtā informācija neliecina, ka pēdējos gados konkrētajā tirgū būtu ienākuši būtiski ārvalstu tirgus dalībnieki vai ka pastāvētu indikācijas par šādu tirgus dalībnieku iespējamu ienākšanu tuvākajā laikā.
KP saņēma vairākus iesniegumus par iespējamu "Bolt" dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mobilo lietotņu pasažieru komercpārvadājumu tirgū. Iesniedzēji cita starpā norādīja uz vairākiem konkurences problēmjautājumiem, tostarp iespējami netaisnīgu "Bolt" piemērotās komisijas jeb apkalpošanas maksas paaugstināšanu pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem, iespējamu piekļuves ierobežošanu "Bolt" mobilajai lietotnei atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iespējamu atšķirīgu noteikumu piemērošanu pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri pārvadājumus veic ar vieglo automobili jeb tā dēvētajiem "baltajiem numuriem", un tiem, kuri pakalpojumus sniedz ar taksometru jeb tā dēvētajiem "dzeltenajiem numuriem".
Vienlaikus tikšanās laikā ar pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem un saņemtajos iesniegumos tika pausti apsvērumi par jautājumiem, kuru izvērtēšana nav KP kompetencē, tostarp par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēju nodarbinātības aspektiem un pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un samaksu.
Līdz ar to KP izpētē atbilstoši savai kompetencei vērtēja četrus aspektus, tostarp to, vai "Bolt" piemērotā komisijas maksa pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem varētu būt vērtējama kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un vai "Bolt" īstenotā pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēju piekļuves ierobežošana mobilajai lietotnei ir pamatota un samērīga.
Tāpat KP vērtēja, vai "Bolt" pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem piemēro atšķirīgus noteikumus ekvivalentos darījumos un vai "Bolt" bonusu sistēma vai automobiļu aplīmēšanas kampaņas nosacījumi rada pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēju faktisku vai ekonomisku piesaisti "Bolt" mobilajai lietotnei, tādējādi ierobežojot konkurentu iespējas īstenot efektīvu konkurences spiedienu.
No 2025. gada 1. aprīļa līdz šī gada 4. jūnijam KP papildus vērtēja "Bolt" bonusu sistēmu, automobiļu aplīmēšanas kampaņas nosacījumus un citus iespējamos mehānismus, kas varētu ekonomiski sasaistīt pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējus ar "Bolt" mobilo lietotni vai apgrūtināt konkurējošu mobilo lietotņu iespējas piesaistīt tos pakalpojumu sniedzējus, kuri pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumus sniedz, izmantojot "Bolt" mobilo lietotni.
Izpētē, KP saņemot informāciju gan no tirgus dalībniekiem, kas nodrošina iespēju sniegt pasažieru komercpārvadājumus, izmantojot mobilo lietotni, gan no publiski pieejamās informācijas, secināts, ka mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzēju piemērotās komisijas maksas ir mainīgas, svārstoties no 20% līdz 30%, vai tiek aprēķinātas katram braucienam individuāli, un var būt atkarīgas no vairākiem tirgus apstākļiem, tostarp konkurences intensitātes, pieprasījuma un piedāvājuma attiecības, kā arī konkrētās pilsētas vai reģiona tirgus īpatnībām. Izpētē iegūtā informācija nerada pamatu secināt, ka "Bolt" piemērotā komisijas maksa vai tās izmaiņas konkrētajos apstākļos pašas par sevi būtu vērtējamas kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.
Izpētes laikā KP ieguva informāciju par "Bolt" piemērotajiem aktivitātes un reitinga nosacījumiem, kā arī par informāciju, kas pakalpojumu sniedzējiem pieejama mobilajā lietotnē. KP secināja, ka izpētē vērtētajos gadījumos pakalpojumu sniedzējiem tika norādīts gan piekļuves ierobežošanas periods, gan iemesls. Līdz ar to izpētē
netika apstiprināts, ka "Bolt" sistemātiski liegtu piekļuvi mobilajai lietotnei bez pamatojuma vai uz nenoteiktu laiku tādā veidā, kas būtu vērtējams kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.
Izpētē KP ņēma vērā, ka pakalpojumu sniedzēju, kas pārvadājumus veic ar vieglo automobili jeb tā dēvētajiem "baltajiem numuriem", un pakalpojumu sniedzēju, kas pārvadājumus veic ar taksometru jeb tā dēvētajiem "dzeltenajiem numuriem", darbību regulē atšķirīgs normatīvais regulējums. Atšķirības ir saistītas arī ar taksometru skaitītāju izmantošanu un iespējamām datu nesakritībām starp taksometru skaitītāju datiem un mobilās lietotnes datiem. Vienlaikus izpētes laikā "Bolt" ieviesa "Multi Category" risinājumu, kas mazināja iepriekš identificētos riskus attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju piekļuvi pakalpojumu kategorijām.
Ņemot vērā minēto, KP neieguva informāciju, kas ļautu secināt, ka "Bolt" piemērotās atšķirības konkrētajos apstākļos būtu uzskatāmas par nepamatotu nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos un tādējādi būtu vērtējamas kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.
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KP atsevišķi vērtēja "Bolt" bonusu sistēmu un automobiļu aplīmēšanas kampaņas nosacījumus. Šie aspekti tika vērtēti, lai noskaidrotu, vai "Bolt" kā dominējošā stāvoklī esošs tirgus dalībnieks, piešķirot konkrētus finansiālus stimulus, nosakot uzlīmju saskaņošanas nosacījumus vai izmantojot citus mehānismus, faktiski vai ekonomiski nepiesaista pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējus vienai mobilajai lietotnei, tādējādi radot izslēdzošu ietekmi uz konkurējošām mobilajām lietotnēm.
KP vērtēja, vai "Bolt" bonusu sistēma, kurā atmaksa tiek piešķirta atkarībā no nedēļā veikto braucienu skaita, pēc savas būtības varētu līdzināties lojalitātes jeb nosacīto atlaižu sistēmai. Konkurences tiesībās šādas stimulu sistēmas var radīt konkurences riskus, ja tās dominējošā stāvoklī esoša tirgus dalībnieka klientus vai sadarbības partnerus ekonomiski motivē visu vai būtisku pieprasījuma daļu novirzīt dominējošajam uzņēmumam, tādējādi ierobežojot konkurentu iespējas konkurēt par šo pieprasījumu.
KP konstatēja, ka "Bolt" aplīmēšanas kampaņā tika piedāvāta atmaksa no 1% līdz 4% no atlīdzības par nedēļas laikā veiktajiem braucieniem atkarībā no sasniegtā braucienu skaita. Šāds mehānisms teorētiski varētu radīt konkurences riskus, ja tas faktiski motivētu pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējus lielāko daļu vai visus braucienus nodrošināt, izmantojot tikai "Bolt" mobilo lietotni. Tomēr izpētes laikā iegūtā informācija neliecināja, ka pakalpojumu sniedzēju motivācija izmantot "Bolt" mobilo lietotni būtu saistīta tieši ar bonusu sistēmu. Kā būtiskāko iemeslu "Bolt" mobilās lietotnes izmantošanai pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēji norādīja pasažieru pieprasījumu un klientu skaitu "Bolt" mobilajā lietotnē, nevis bonusu sistēmas esību.
KP vērtēja arī to, vai dalība "Bolt" aplīmēšanas kampaņā ierobežo pakalpojumu sniedzēju iespējas vienlaikus sadarboties ar citām mobilajām lietotnēm. Izpētē iegūtā informācija neapstiprināja, ka "Bolt" sistemātiski aizliegtu pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem sadarboties ar konkurējošām mobilajām lietotnēm vai ka uzlīmju saskaņošanas nosacījumi radītu konkurentus izslēdzošu ietekmi. Sarunās ar KP lielākā daļa pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēju norādīja, ka uz automobiļa ir iespējams izvietot arī citu mobilo lietotņu uzlīmes un ņemt dalību aplīmēšanas kampaņā, ievērojot normatīvu prasības.
Līdz ar to KP secina, ka izpētē iegūtā informācija nerada pamatu konstatēt, ka "Bolt" bonusu sistēma vai automobiļu aplīmēšanas kampaņas nosacījumi radītu tādu pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēju faktisku vai ekonomisku sasaisti ar "Bolt" mobilo lietotni, kas būtu vērtējama kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.
Izpētē KP ir sazinājusies ar "Bolt" un informējusi uzņēmumu par vairākiem mobilās lietotnes darbības un komunikācijas aspektiem, kuru pilnveidošana varētu veicināt skaidrāku, pārredzamāku un efektīvāku sadarbību ar pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. KP uzsver, ka minētie aspekti paši par sevi nav vērtējami kā konkurences tiesību pārkāpumi, tomēr tie ir būtiski, ņemot vērā "Bolt" tirgus varu konkrētajā tirgū un mobilās lietotnes lietošanas nosacījumu ietekmi uz pakalpojumu sniedzēju ikdienas darbību.
KP turpinās sekot pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili vai taksometru pakalpojumu tirgum, kurā pārvadājumi tiek organizēti, izmantojot digitālās platformas jeb mobilās lietotnes, attīstībai.
Vienlaikus KP aicina pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējus, mobilo lietotņu uzturētājus, kā arī par nozari atbildīgās iestādes un ministrijas savlaicīgi sniegt KP informāciju par iespējamiem šķēršļiem, kas pirmšķietami var kavēt konkurenci, jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū vai pakalpojumu sniedzēju iespējas brīvi izvēlēties savus sadarbības partnerus.
Rīgā 13. aprīlī vairāki simti taksometru vadītāju protestēja pret "Bolt" īstenoto politiku.
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Taksisti rīko protestu pret "Bolt" Rīgā
Zaķusalā notiek protesta akcija, kuru rīko Latvijā licencētie taksometru vadītāji pret "Bolt" īstenoto politiku.
Zaķusalā notiek protesta akcija, kuru rīko Latvijā licencētie taksometru vadītāji pret "Bolt" īstenoto politiku, jo valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus platformas monopola ierobežošanai.
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Foto: Ieva Leiniša/LETA
Asociācijas ir nosūtījušas ultimātu gan valdībai, gan "Bolt". Taksometru vadītāji valdībai pieprasa vienlīdzīgus nosacījumus visiem tirgus dalībniekiem, algoritmu un aprēķinu caurspīdīgumu, nodokļu taisnīgumu un lokalizāciju, sociālās garantijas un darba drošību, krīzes atbalsta pasākumus un degvielas akcīzes reformu, kā arī regulējuma reformu un valsts kontroli, tostarp izstrādāt vienotu likumu par taksometru komerciālajiem pasažieru pārvadājumiem.
Savukārt "Bolt" taksometru asociācijas pieprasa tarifu pārskatīšanu, tostarp palielināt braucienu tarifus par 40%, ieviest nakts tarifu ar 1,5 koeficientu atbilstoši Darba likuma principiem, kā arī noteikt minimālo brauciena maksu pieci eiro. Vienlaikus nozares pārstāvji pieprasa "Bolt" nodrošināt, ka pārvadātājs pats var izvērtēt brauciena rentabilitāti un pieņemt lēmumu par tā izpildi bez negatīvām sekām platformā, nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus visiem pārvadātājiem, kā arī noteikt "Bolt" komisiju 15% apmērā plus PVN.
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