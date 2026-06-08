Šodien Valsts policijā saņemta informācija par bezvēsts prombūtnē esošu 2006. gadā dzimušo Lusiju Damlici, kura 5. jūnijā izgāja no savas dzīvesvietas Talsu novadā, Ķūļciemā un līdz šim brīdim nav atgriezusies mājās.
Iespējams, uzturas Rēzeknes novadā, Viļāņos. Persona ir ar īpašām vajadzībām.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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