Franču dziedātājs un aktieris Patriks Briels pirmdien aizturēts nopratināšanai saistībā ar izmeklēšanu par seksuālas vardarbības apsūdzībām, ko pret viņu izvirzījušas vairākas sievietes. Par to paziņojusi Nanteras prokuratūra, kas koordinē vairākus pret mākslinieku ierosinātos procesus.
67 gadus vecais Briels ir viena no pazīstamākajām personībām Francijas popkultūrā. Viņa karjera aptver komerciāli veiksmīgus mūzikas albumus un lomas vairāk nekā 40 filmās.
Prokuratūra norāda, ka šobrīd runa ir par 13 iespējamajiem cietušajiem. Tiek pārbaudītas apsūdzības par izvarošanu, izvarošanas mēģinājumiem, seksuāliem uzbrukumiem un seksuālu uzmākšanos. Daļa no iespējamajiem noziegumiem, pēc sūdzību iesniedzēju teiktā, notikuši laika posmā no 1997. līdz 2012. gadam.
Izmeklētāji īpašu uzmanību pievērsuši vairākām sūdzībām par iespējamiem seksuāliem uzbrukumiem un izvarošanas mēģinājumiem, kas, kā apgalvo sievietes, notikuši 1997., 2000., 2001. un citos gados. Vienlaikus pēdējo nedēļu laikā iesniegtas arī divas jaunas sūdzības par iespējamu izvarošanu.
Francijas mediji vēsta, ka daļa apsūdzību kļuva publiski zināmas pēc izdevuma "Mediapart" publikācijām, kurās vairākas sievietes detalizēti aprakstīja savu pieredzi.
Pats Briels visas apsūdzības kategoriski noliedz. Viņa advokāti paziņojuši, ka mākslinieks atbildēs uz visiem izmeklētāju jautājumiem un sniegs visu nepieciešamo informāciju, lai pierādītu savu nevainību.
Atsevišķu uzmanību izpelnījušās televīzijas personības Flāvijas Flāmanas apsūdzības. Viņa apgalvo, ka deviņdesmito gadu sākumā, esot nepilngadīgai, Briels viņu izvaroja. Tomēr prokuratūra norādījusi, ka pašreizējās nopratināšanas laikā izmeklētāji šo lietu neizskata, jo tā tiek virzīta atsevišķā procesā.
Kamēr turpinās izmeklēšana, Briels atcēlis lielāko daļu savas ieplānotās koncertturnejas, kurai jūnijā bija jāsākas Parīzē. Atcelti arī vairāki citi publiski pasākumi ar viņa dalību.
Lieta izraisījusi plašu rezonansi Francijā, kur pēdējos gados arvien vairāk uzmanības pievērsts seksuālas vardarbības apsūdzībām pret ietekmīgām kino, televīzijas un mūzikas industrijas personībām. Francijas amatpersonas vienlaikus aicinājušas iespējamos cietušos nebaidīties vērsties tiesībsargājošajās iestādēs arī tad, ja iespējamie notikumi risinājušies pirms daudziem gadiem.
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