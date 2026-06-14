Svētdien, 14. jūnijā, pieminot komunistiskā genocīda upurus, galvaspilsētā vairākās vietās norisināsies atceres brīži un piemiņas pasākumi, informē Rīgas pašvaldība.
Šogad aprit 85 gadi kopš dienas, kad no Latvijas deportēja vairāk nekā 15 000 tās pilsoņu. Latvijas Okupācijas muzejs piedāvā iespēju Latviešu strēlnieku laukumā ieklausīties to cilvēku atmiņās, kuru likteņi tika traģiski mainīti 1941. gada 14. jūnijā.
Translācija notiks no plkst. 8.00—20.00, ar pārtraukumu no plkst. 11.00—12.00, kad Latviešu strēlnieku laukumā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums. Videoliecībām būs nodrošināti subtitri latviešu un angļu valodā. Vienlaikus deportēto videoliecību fragmentus būs iespēja noskatīties arī Muzeja YouTube kanālā.
14. jūnijā plkst. 9.30 pie dzelzceļa stacijas "Šķirotava" norisināsies atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Piemiņas brīdi vadīs aktrise Zane Vaļicka, tajā piedalīsies O. Kalpaka Tautas daiļamata pamatskolas skolotāji un jaunsargi, Latgales priekšpilsētas Politiski represēto biedrības biedri un vīru vokālā grupa Ārija Šķepasta vadībā.
Plkst. 11.00 norisināsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla "Vēstures taktīla". Pasākumu apmeklēs arī Rīgas domes priekšsēdētājs un pašvaldības amatpersonas.
14. jūnijā Latviešu strēlnieku laukumā uz lielformāta ekrāna visas dienas garumā tiks translēti 1941. gada 14. jūnijā deportēto videoliecības no Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālā krājuma.
14. jūnijā plkst. 19.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā izskanēs koncerts "Iesarkana saule lec". Orķestris "Rīga" diriģenta Valda Butāna vadībā koncertēs kopā ar Valsts Akadēmisko kori "Latvija" un solistēm Beāti Zviedri (soprāns) un Lindu Pētersoni (mecosoprāns). Ieeja koncertā ikvienam interesentam ar bezmaksas ielūgumiem, kas no 8. jūnija pieejami "Biļešu paradīzes" kasēs un tiešsaistē.
Savukārt jau 13. jūnijā plkst. 18.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā notiks koncerts "Aizvestajiem", kas veltīts 1941. gadā 14. jūnijā uz Sibīriju aizvesto Latvijas bērnu piemiņai.
Koncertā uzstāsies Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā, ērģelniece Kristīne Adamaite un saksofonists Artis Sīmanis. Programmā skanēs latviešu komponistu Ērika Ešenvalda, Ādolfa Ābeles, Pētera Vaska, Jāņa Lūsēna, Riharda Dubras, Andra Vītoliņa, Andra Dzenīša, Romualda Jermaka, Jāņa Mediņa un Imanta Kalniņa skaņdarbi.
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