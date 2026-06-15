Lai gan vidējais izsniegtā mājokļa kredīta termiņš ir 25 gadi, "Luminor" bankas dati liecina, ka iedzīvotāji Latvijā tos atmaksā ātrāk nekā sākotnēji plānots – vidēji 11 gadu laikā. Tas nozīmē, ka kredītsaistības tiek dzēstas aptuveni 14 gadus pirms sākotnēji noteiktā termiņa. Mājoklis kredītā nav jāuztver kā mājvieta uz atlikušo mūžu, bet lēmums par pirmstermiņa atmaksu jāpieņem, individuāli izvērtējot gan finansiālos ieguvumus, gan kopējo mājsaimniecības situāciju un mērķus attiecībā uz mājvietu, norāda "Luminor" bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.
Mājoklis kredītā – nav viens visam mūžam
Pirmstermiņa kredīta dzēšana nereti notiek gadījumos, kad klients pieņem lēmumu pārdot esošo mājokli. Šādās situācijās daļa no īpašuma pārdošanas summas tiek novirzīta esošā kredīta segšanai, savukārt atlikusī summa, ja tāda veidojas, nonāk klienta rīcībā un var tikt izmantota jauna mājokļa iegādei, pirmajai iemaksai vai citiem finanšu mērķiem.
Luminor bankas aptaujas dati liecina, ka Latvijā vairāk nekā puse jeb 63% iedzīvotāju uzskata, ka viņiem ir svarīgi dzīvot pašiem savā īpašumā, nevis īrēt mājokli. Vienlaikus iedzīvotāju pieejas mājokļa iegādei atšķiras – 36% vispirms izvēlētos iegādāties mazāku mājokli, ko var atļauties šobrīd, bet trešdaļa (31%) dotu priekšroku ilgākai krāšanai, lai uzreiz iegādātos lielāku mājokli ilgtermiņam. Esošs hipotekārais kredīts dzīvesvietas maiņai noteikti netraucē, tas pat var palīdzēt iegādāties piemērotāku mājokli. Piemēram, ja ģimenes pieauguma dēļ vajadzīgs lielāks mājoklis, tad esošo īpašumu iespējams izīrēt vai pārdot, par daļu no iegūtajiem līdzekļiem sedzot kredīta atlikumu un pārējo summu izmantot kā pirmo iemaksu.
Ko ņemt vērā pirms kredīta pirmstermiņa atmaksas
Pirmstermiņa kredīta atmaksu ne vienmēr nosaka tikai nepieciešamība pārdot īpašumu vai mainīt dzīvesvietu. Nereti šādu soli cilvēki apsver arī brīžos, kad izveidoti uzkrājumi un rodas iespēja daļu no tiem novirzīt kredītsaistību samazināšanai vai pilnīgai dzēšanai. Lai arī bieži tas šķiet finansiāli atbildīgs solis,
ne vienmēr kredīta ātrāka dzēšana garantē izdevīgāko risinājumu.
Tā lietderību ietekmē vairāki faktori – procentu likme, atlikusī aizdevuma summa, kredīta termiņš un mājsaimniecības kopējā finanšu situācija. Ja ir pieejami papildu līdzekļi, jāizvērtē, cik iespējams ietaupīt uz procentu maksājumiem, novirzot naudu kredīta dzēšanai, un kādas ir alternatīvas šīs naudas izlietojumam un ieguvums no tā. Optimālais risinājums katrā situācijā var atšķirties.
Mazāks ikmēneša maksājums vai īsāks termiņš
Klientiem, kuri izvēlas daļējā apmērā kredītu atmaksāt ātrāk, ir pieejami divi pamatrisinājumi. Viens variants ir dzēst daļu kredīta pamatsummas, nesamazinot kopējo aizdevuma termiņu, bet samazinot ikmēneša maksājumu. Otrs variants ir dzēst daļu pamatsummas un vienlaikus saīsināt kopējo kredīta termiņu, saglabājot ikmēneša maksājumu līdzšinējā apmērā. Izvēle starp šiem risinājumiem ir atkarīga no mājsaimniecības naudas plūsmas, finanšu drošības un ilgtermiņa mērķiem. Klientiem ar mainīgo procentu likmi par pirmstermiņa atmaksu netiek piemērota papildu komisijas maksa, un arī maksājuma apmēram un biežumam, ko iespējams novirzīt pamatsummas dzēšanai pirms termiņa, nav ierobežojumu. Piemēram, Luminor bankas dati liecina, ka daļēja vai pilnīga pirmstermiņa kredītsaistību dzēšana Latvijā ir ierasta prakse. Vidējā summa pēc bankas datiem, ko klienti vienā maksājumā novirza kredīta daļējai ātrākai dzēšanai, ir ap 4000 eiro.
Svarīgi izvērtēt ne tikai finanšu, bet arī psiholoģiskos ieguvumus
Pirms lielāku summu novirzīšanas kredīta dzēšanai vienmēr rūpīgi jāizvērtē, vai tas sniegs gaidīto ieguvumu. Papildus finansiālajam ieguvumam pirmstermiņa atmaksa daudziem sniedz arī psiholoģisku efektu – lielāku drošības sajūtu, mazāku parāda slogu un lielāku neatkarību nākotnē. Tas ir īpaši svarīgi klientiem, kuri vēlas mazināt riskus ekonomiskās nenoteiktības apstākļos vai nākotnē plāno uzņemties citas saistības.
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