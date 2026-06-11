Šobrīd ļoti bieži izskan runas, ka eiropieši ir palikuši "pārāk maigi", "neizlēmīgi" vai pat "vāji". Daudzi kritizē, ka Eiropas Savienības birokrātija kustas pārāk lēni aizsardzības spēju pastiprināšanā vai sankciju ieviešanā pret Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem, izskan pārmetumi par impotento reakciju uz Krievijas organizētajām diversijām un dronu ielidošanu Eiropas gaisa telpā.

Interesanti, ja mēs paskatīsimies, kāds noskaņojums ir bijis Eiropā tā saucamajā "la belle epoque" laikā, kuru arī mēdz saukt par "Pirmo globalizāciju" – laiku 19. un 20. gadsimta mijā, kad tāpat kā šobrīd bija redzama gan savstarpēja ekonomiskā atkarība, gan strauja tehnoloģiskā attīstība, gan kultūras un zinātnes sadarbība starp valstīm, tad tāda paša kritika bija vērsta pret eiropiešiem, piemēram, no Frīdriha Nīčes, kurš savā esejā "Par morāles ciltsrakstiem" 1887. gadā par eiropiešiem ir izteicies tā: "Šodien mēs neredzam neko tādu, kas vēlētos augt; mums ir priekšnojauta, ka viss slīdēs arvien zemāk un zemāk, uz kaut ko atšķaidītāku, labsirdīgāku, inteliģentāku, ērtāku, viduvējāku, vienaldzīgāku, "ķīniskāku", "kristīgāku" – cilvēks, bez šaubām, kļūst "labāks"... Šeit slēpjas Eiropas liktenis – līdz ar bailēm no cilvēka mēs esam zaudējuši mīlestību pret viņu, cieņu pret viņu, cerību uz viņu, pat gribasspēku pēc viņa."

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē