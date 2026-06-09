Aizkustinoši sižeti ar raudošiem tuvplāniem jau ilgāku laiku raksturo Latvijas Televīzijas ziņu saturu, tādēļ darīja uzmanīgu, ka piepeši no vairākām pusēm izskanēja negatīvas piezīmes par LTV no Ankoridžas (Aļaska ASV) pārraidīto interviju ar Latvijas ekspedīcijas vadītāju Valdi Puriņu.
Traģiskais notikums – latviešu alpīnistu nāve – līdz tam jau bija izskanējis visās iespējamās vietās. Ko tik sevišķu izdarījušas LTV ziņas, kurām turklāt sevisķi labi padodas aizkustinošā vēstīšana, lai piepeši izpelnītos kritiku par to?
Par valsti – ar patosu
Atšķirībā no drukātās preses televīzija Latvijā ienāk un nostiprinās padomju laikos. ASV un citi Rietumu partneri deviņdesmitajos gados ļoti daudz paveica, lai televīzija no padomju identitātes veidotājas kļūtu par demokrātisko pārmaiņu avotu. Līdzīgi kā citās bijušās PSRS un Varšavas bloka valstīs līdzās valsts jeb sabiedriskajam medijam strauji izveidojās un milzīgu popularitāti ieguva komerciālās televīzijas. Pat vēl Rožu revolūcijas laikā Gruzijā (2003. gada nogalē) amerikānisko komerctelevīziju veidošana ar tiešraides ziņu raidījumiem (CNN pienesums ziņu žurnālistikai) pierādīsies kā ātrākais un efektīvākais veids, strauji mainot situāciju mediju ainavā un tādējādi sabiedrībā un valstī. Tas ļauj iegūt prātu un sirdis gan uz pārmaiņām vērstajā vecākajā sabiedrības daļā, bet jo sevišķi vidējā un jaunākajā paaudzē.
Tomēr lielie, vecie televīzijas milži nekur nepazuda. Pārmaiņas tajos gan bija daudz lēnākas, varas kritika bija piezemētāka, konservatīvāks bija arī pārmaiņu pieprasījums. Tās tika uzskatītas par valsts iekārtas daļu, tādēļ arī budžets parasti bija nepietiekams, toties garantēts. Beigu galā tā kļuva par veiksmes atslēgu. Kamēr komerciālās televīzijas pēc straujas popularitātes un labiem finanšu rādītājiem savos pirmssākumos tagad cīnās par izdzīvošanu, sabiedriskajiem vai valsts medijiem budžets arvien ir garantēts, turklāt palielinājies. Turklāt tradicionālo mediju tirgus sarūk, arvien biežāk žurnālistiem nākas pārorientēties uz individuālu darbu sociālo tīklu ekosistēmā. Nelielā latviešu valodas lietojuma telpa un nebūtiskā ģeopolitiskā ietekme samazina jau tā nelielās šādas peļņas iespējas. Šajos apstākļos vecās televīzijas ir pat pievilcīga darba vieta. Tomēr jārēķinās ar vēsturiski izveidoto raidīšanas kultūru.