Pie realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniekiem Kohiem viesojas Viestura vecmāmiņa Alvīne, kura dalījās ar kādu šausminošu notikumu no savas pagātnes. Seniore dalījās stāstā par jaunībā piedzīvotu uzbrukumu uz ielas, kur viņai uzmācies kāds armijnieks, taču likumsargi varmāku toreiz tā arī nesodīja.
Kamēr Viesturs atradās darba braucienā, pie Olgas ciemos bija atbraukusi Alvīne. Abas dāmas uzsāka sarunu par to, kā vēsturiski mainījusies tēva loma bērnu dzīvē un vai agrāk vīrieši vispār palīdzēja mātes ikdienas darbos. Viestura vecmāmiņa neslēpa, ka viņas jaunībā vīriešu galvenais uzdevums bija ģimenes uzturēšana un brīvā laika pavadīšana savos hobijos, piemēram, korī, līdz ar to atvašu audzināšana pilnībā palika uz sievietes pleciem. Vēlāk, analizējot situāciju vienatnē, Olga pauda šādu viedokli: "Ja Viesturs neiesaistītos audzināšanā, bet tikai nestu naudu mājās, nu, tad viņam vajadzētu nest daudz naudas mājās, lai viņš varētu atļauties neiesaistīties audzināšanā."
Alvīne pilnībā piekrita šai domai, uzsverot, ka mūsdienās tēva līdzdalība ir neatņemama procesa sastāvdaļa. Viņa arī atzinīgi novērtēja Viestura sniegumu, kurš kā tēvs aktīvi iesaistās savu bērnu ikdienā.
Turpinot sarunu, vecmāmiņa atsauca atmiņā kādu dramatisku notikumu no laika, kad viņai bija aptuveni 30 gadi. Strādājot tirdzniecībā, viņa kādā vakarā devusies pakaļ savam bērnam pie aukles un piedzīvojusi šausminošu uzbrukumu: "Beidzu darbu, aizeju tam bērnam pakaļ pie aukles. Ārā ir ziema. Es ar ragaviņām stumju viņu mājās. Uzreiz uzkrīt man viens uz kakla un nogāž gar zemi mani! Tas bija kaut kāds virsnieks – gribēja izvarot! Es kliedzu! Lai es nekliegtu, viņš man iegrūda roku mutē un es viņam sakodu tos pirkstus! Par cik es sakodu visu to roku, es biju visa ar asinīm, bet man pašai it kā nekas nebija."
Pēc briesmīgā incidenta viņa nekavējoties satvērusi bērnu un skrējusi mājās. Ģimene pamatīgi izbijusies, ieraugot viņas asiņaino seju. Alvīne arī piebilda, ka tajā periodā no līdzīgiem pāridarījumiem bija cietušas vēl citas vietējās sievietes.
Olga, uzklausot stāstu, secināja, ka seksuālā agresija pret sievietēm nav jauna problēma, tomēr mūsdienu digitālie rīki un mediji palīdz šādus stāstus padarīt redzamus plašākai sabiedrībai. Viņasprāt, par šādām tēmām ir jārunā atklāti, lai novērstu jaunus noziegumus. Alvīne papildināja, ka uzbrucēju vēlāk gan izdevies identificēt: "Vēlāk viņu, tā kā, dabūja rokā – vēl vienai viņš bija uzklupis tur. Teica, ka ir tāda novirze. Nu, ir tādi, bet tu domā, ka tādām virsniekam kaut ko darīja? Neko!"
Sarunas izskaņā Olga pauda solidaritāti vecmāmiņai, puspajokam nosakot secinājumu, ka "nav ko skaistām meitenēm naktī staigāt pa ielu tumsā".
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