Reperis rolands če sasauc kopā draugus un ieraksta outlaw kantrī projekta "Medību lauki" albumu "Ekspedīcija". Šajā vasarā "Medību lauki" koncertēs Cēsīs, Kuldīgā, Rīgā un Līgatnē.
Albumu "Ekspedīcija" veido astoņas dziesmas, tajā skaitā iepriekš izdotie radio singli un rolanda če repa dziesmas "Braten" kantrī versija. Albumu raksturo nepiekāpīgs tiešums un melnais humors, reizē arī romantiskas ilgas pēc skaistā un mierpilnā. Tas turpina rolanda če daiļradei raksturīgo dzīves un nāves, vērtību un grēku mijiedarbību.
Albuma producents ir DJ Rudd, ar kuru rolandu če vieno ilggadēja radošā draudzība, viņš saka: "Grūti iedomāties albumam labāku nosaukumu nekā "Ekspedīcija" — tā radīšanas procesā nācās izzināt man līdz šim maz zināmus žanrus. Paldies Rolandam, ka atvēra durvis uz šīs mūzikas pasauli."
Divas dziesmas producējis arī Kristaps Ērglis. Dziesmu ierakstā piedalījusies plaša mūziķu grupa: Rūdolfs Ozols, Oskars Tupuriņš, Jānis Kalniņš, Andris Strazds, Toms Poišs, Mikus Frišfelds, Oskars Stolse-Semerovs, Katrīna Dimanta un Elīza Evalde.
Visu dziesmu tekstu autors ir rolands če, izņemot "Nomodā jau pāris dienas", kas tapusi kopā ar draugu un muzikālo līdzgaitnieku Reini Jurkovski jeb reperi xantikvariātu, kurš saka: "Es teiktu, ka šī bija produktīvākā albuma rakstīšanas nometne, kurā jebkad esmu piedalījies. Pārtikām no Latvijas lauku medību desiņām, kafijas un miera pīpes. Gulēt arī sanāca, tāpēc šī dziesma nav par šo reizi."
Albums "Ekspedīcija" ieturēts outlaw kantrī stilistikā, kas saistās ar tādiem māksliniekiem kā Veilonu Dženingu (Waylon Jennings), Villiju Nelsonu (Willie Nelson), Džoniju Kešu (Johnny Cash) un mūsdienās aktuālajiem Taileru Čaildersu (Tyler Childers), Kodiju Džinksu (Cody Jinks), Sturgilu Simpsonu (Sturgill Simpson) un daudziem citiem.
Šajā vasarā "Medību lauki" kopā ar grupu būs dzirdami koncertos:
• 13. jūnijā Cēsīs, Alus svētkos,
• 25. jūlijā Kuldīgā, Kaļķu ielas kvartālā,
• 6. augustā Rīgā, K. K. Fon Stricka villā,
• 14. augustā Līgatnē, ZEIT radošajā kvartālā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu