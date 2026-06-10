NMPD vadītāja: Kamēr brigādes gaida pie slimnīcas, palīdzība citiem kavējas

Situācija, kad pie slimnīcas uzņemšanas vienlaikus gaida vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, skaidri parāda nepietiekamu sistēmas gatavību krīzes apstākļiem, ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāvja Mika Dūča starpniecību pauda dienesta vadītāja Liene Cipule.
Kā otrdien vēstīja Latvijas Televīzija, pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari NMPD brigāžu sastrēgumi. Pirmdien kādai brigādei līdz pacienta nodošanai nācies gaidīt gandrīz divas stundas. Līdzīga situācija bija izveidojusies arī pērn martā.
Cipule norāda, ka patlaban spēkā esošais hospitalizācijas plāns neparedz pacientu plūsmu novirzīšanu ikdienā, bet tikai gadījumos, kad slimnīca ir izziņojusi ārkārtas situāciju, kas pamatota ar būtisku pacientu pieplūdumu vai tehniskām problēmām.
Pacientu pārvirzīšana bieži nav iespējama, jo citas ārstniecības iestādes nenodrošina visus nepieciešamos profilus, savukārt PSKUS nodrošina unikālas specializācijas, skaidro Cipule.
Pēc viņas teiktā, principā plūsmu varētu novirzīt uz Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, taču nav sakārtoti savstarpējie norēķini un finansēšana starp slimnīcām. Vienlaikus NMPD vadītāja uzsver, ka šāda pieeja nevar kļūt par ikdienas praksi, jo tā palielina NMPD transportēšanas laikus un degvielas patēriņu, kā arī samazina reaģētspēju.
Situācijās, kad pie slimnīcas uzņemšanas vienlaikus gaida vairākas brigādes, konkrētajā teritorijā faktiski iestājas augsta riska situācija — brigādes nav pieejamas izsaukumiem, un iedzīvotājiem neatliekamā palīdzība jāgaida būtiski ilgāk, atzīmē Cipule.
Viņa uzsver, ka
tas tiešā veidā apdraud pacientu drošību, jo neatliekamos stāvokļos laiks līdz palīdzības saņemšanai ir izšķirošs.
Dienesta vadītājas pauž, ka slimnīcu nespēja savlaicīgi uzņemt pacientus rada sistēmisku risku visai neatliekamās medicīniskās palīdzības ķēdei — brigādes tiek aizkavētas, samazinās operativitāte un pieaug iespējamība, ka smagos gadījumos palīdzība netiek sniegta pietiekami ātri.
Cipule arī norāda, ka šī situācija skaidri parāda nepietiekamu sistēmas gatavību krīzes apstākļiem. Viņa min piemēru, ka Ukrainā, Zaporižjā slimnīcā, kas esot salīdzināma ar Rīgas lielajām universitātes slimnīcām, vienas stundas laikā nogādāti 20 smagi cietuši pacienti no drona trieciena mikroautobusam. Slimnīca spējusi viņus uzņemt, nodrošinot ārstēšanu operāciju zālēs, novērošanu nodaļās un palīdzību intensīvajā terapijā, turklāt tas viss noticis paralēli ikdienas pacientu plūsmai.